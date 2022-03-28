Не у всех фигура как у Ким Кардашьян: приемы стиля на весну для женщин, которые не могут похвастаться объемными бедрами

Мечтаете о таких же соблазнительных формах, как у Ким Кардашьян? Не спешите налегать на тортики и фастфуд. Создать иллюзию желаемых округлостей можно с помощью одежды. Вот о каких вещах идет речь.

Облегающие платья

Плюс облегающих платьев заключается в том, что они обрамляют формы. Чтобы зрительно увеличить бедра, выбирайте модели с присборенной по бокам юбкой. Глубокое декольте приветствуется. Эксперты по моде и стилю рекомендуют отдавать предпочтение фактурной ткани синего цвета.

Брюки с низкой посадкой и укороченный топ

Вернемся обратно в девяностые. Тогда комбинация ультракороткого топа с брюками с низкой посадкой была в тренде. Сейчас мода демократична, поэтому вы тоже можете носить такую одежду. Чтобы бедра выглядели более объемными, отдавайте предпочтение штанам из велюра. А талию можете украсить тоненькой цепочкой.

Макси-кардиган

Чтобы скрыть худобу, надевайте побольше одежды оверсайз. Это самый простой и доступный трюк. Тем более что изделия на несколько размеров больше сейчас как никогда в моде. Обратите внимание на комплект из широких джинсов и макси-кардигана.

Многослойный образ

Если вы любите эпатировать и приветствуете смелые эксперименты, то обратите внимание на данный лук. Здесь тугой корсет комбинируется со свободными широкими брюками. Гарантированно в такой одежде ваши бедра будут казаться больше, нежели они есть на самом деле. Вы также можете набросить сверху пиджак оверсайз или пальто, чтобы получился многослойный образ.

Шорты с поясом и принтом

Короткие обтягивающие шорты из классического синего денима не лучший вариант, когда нужно скрыть худобу. Чтобы выглядеть более фигуристой, отдавайте предпочтение шортам яркого оттенка, с крупным принтом и поясом.

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Расклешенные платья с квадратным вырезом

Такие платья позволяют выглядеть женственно, элегантно и в то же время соблазнительно. Можете смело брать изделия ярких цветов, например желтого.

Колор-блок

Беспроигрышное сочетание цветов — это голубой и розовый. Вы выглядите в такой одежде стильно, нарядно и плюс скрываете недостатки фигуры за объемными брюками.

Брюки клеш

Это самая удачная модель штанов для худеньких девушек с узкими бедрами. Чем больше брюки будут расширяться от колена, тем лучше. Плюс ко всему такая модель очень трендовая в данном сезоне.

Блейзеры с подплечниками

Если нужно создать более строгий образ, то смело надевайте блейзеры с подплечниками. Они делают фигуру более приземистой. Сочетайте блейзеры с брюками свободного кроя, чтобы стилизовать силуэт.