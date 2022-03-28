Чистая расческа – залог здоровых волос. Моем ее правильно и избавляемся от мифов

Каждая женщина мечтает о шелковистых, блестящих локонах. Но, чтобы достичь такого результата, надо правильно выбирать и применять средства для ухода за волосами. В том числе, расческу. Какие ошибки часто допускают женщины? Каким заблуждениям не стоит верить?

Одна расческа на все случаи жизни – это неправильно

По словам экспертов, их должно быть как минимум 3. Плоская и тонкая нужна для формирования проборов, начесов. Массажной щеткой пользуются для распутывания локонов. Круглая расческа необходима для укладки.

Щетки из пластика: стоит ли отказываться от них?

В современном мире экопродукция пользуется широким спросом. Поэтому многие женщины отдают предпочтение расческам, изготовленным из дерева. И отказываются покупать пластиковые щетки. На самом деле последние не приносят вреда волосам. При покупке расчески эксперты советуют ориентироваться не столько на материал, сколько на удобство.

Распутывать мокрые волосы можно и нужно

Некоторые женщины считают, что расчесывать локоны после мытья нежелательно. Но это совсем не так. Пользоваться расческой после мытья можно и нужно. Главное – бережно обращаться с волосами. Мокрые пряди лучше расчесывать особыми щетками-детанглерами.

Волосы электризуются не из-за погоды

Конечно, климатические факторы играют роль в этом процессе. Но чаще всего локоны электризуются из-за неправильно подобранной расчески или косметических средств. Чтобы избежать этой неприятности, следует применять специальные антистатические щетки. А перед расчесыванием наносить на волосы несмываемое средство. Например, масло, крем или лак.

Частое расчесывание не приводит к сильному выпадению волос

Многие женщины отказываются регулярно пользоваться щеткой. Но это напрасно. Ведь расчесывание не только обеспечивает аккуратный внешний вид. Во время процедуры происходит легкий массаж головы, который улучшает кровоток и предотвращает ломкость волос.

За состоянием расчески надо следить

Если женщина поддерживает щетку в хорошем состоянии, вещь прослужит ей долго. Расческу надо очищать от волос после каждого применения. На щетке остаются частицы кожного сала, остатки косметических средств. На ней размножаются микроорганизмы, которые ухудшают состояние кожи головы. Многие проблемы с волосами происходят из-за того, что мы плохо моем расческу.

Основные правила гигиены

Эксперты советуют очищать расческу от загрязнений не реже чем раз в 2 недели. Тем, кто использует много средств для укладки и часто применяет сухой шампунь, следует мыть щетку раз в 7 дней.

Как проводить гигиеническую процедуру? Прежде всего надо удалить волосы с щеток. Для этого используется предмет с заостренным концом (ручка или спица). Затем надо наполнить таз или раковину теплой водой. Развести в ней немного шампуня. Подержать щетку в жидкости примерно 5 минут.

Затем тщательно промыть. Деревянные расчески не погружают в воду полностью. Их помещают лицевой стороной вниз. Загрязнения удаляют при помощи чистой зубной щетки. Затем расческу хорошо ополаскивают проточной водой, чтобы на ней не осталось шампуня. Потом инструмент достают из раковины или таза, хорошо встряхивают. Кладут расческу на полотенце. Оставляют на ночь. Утром инструмент можно убрать на место.

Расческа – вещь, предназначенная для частого использования. Выбор инструмента и уход за ним влияют на состояние волос.