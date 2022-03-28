Мнение: Мир объединяется против США и Европы

Индийцы сказали британцам, чтобы те шли со своей русофобией куда подальше. Британцы настаивали, поэтому индийцам пришлось пойти на грубость, отменить визит делегации высокопоставленных англичан. Лондонский Гардиан пишет, что Индия отказалась вводить санкции против России, так как у Индии тяжёлые отношения с Китаем, и так как она зависит от поставок российских товаров:

https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/24/rift-over-ukraine-exposed-as-high-powered-uk-delegation-to-india-called-off

Доля правды тут есть, Россия для Индии действительно важна. Финансисты наших стран заканчивают сейчас работу над связкой рубль-рупия, и Индия уже начала покупать нашу нефть за национальную валюту. Есть у нас с Индией и другие общие интересы.

Вместе с тем журналисты Гардиан то ли не замечают, то ли не хотят замечать эмоциональную сторону вопроса. Индия — бывшая колония Британии, которую британцы грабили на протяжении 200 лет, обходясь при этом с местным населением подчёркнуто бесчеловечно.

Белых сагибов были готовы терпеть во второй половине 20-го века, так как Индия была бедна и слаба, а Британия даже после потери колоний оставалась одним из самых развитых государств мира. Однако если разговор с позиций силы индийцы могли ещё принять, — политика есть политика, — то попытка зачитать индийцам мораль вызвала у последних вспышку сильного гнева.

С американцами в этом смысле проще. Американцы кладут ноги на стол и, сплёвывая жвачку на пол, говорят вам с ковбойской прямотой: «да, мы мясники и убийцы, но вы с этим сделать ничего не можете, так что слушайте наши приказы, чтобы наши бомбардировщики не вогнали вашу страну в каменный век». Неприятно иметь дело с бандитами из Вашингтона, но после изгнания из Рая людям вообще регулярно приходится делать неприятные вещи.

С британцами или, допустим, канадцами, ситуация совсем другая. Этим ханжам уже недостаточно, чтобы их боялись. Они хотят, чтобы их считали гуманными и порядочными людьми, которые сражаются на стороне безусловного добра. Причём требуют любви они не от других западных душегубов, — это было бы ещё понятно, — а от тех самых народов, в истреблении которых принимают самое деятельное участие. И опять-таки, можно было бы терпеть эту позицию, если бы речь шла о дипломатической маске, если бы жители Запада хотя бы сами себе признавались, что они «плохие ребята». Но ведь типичный канадец искренне готов подложить вам крысиного яда в кленовый сироп, а потом, пока вы будете корчиться в агонии, наслаждаться незаслуженным чувством морального превосходства.

Типичнейшая новость — канадские журналисты радуются, что турнир по фигурному катанию прошёл без русских и китайцев, так что слабые западные спортсмены получили свои обесценившиеся медали:

https://www.championat.com/figureskating/article-4647917-reakciya-inostrancev-na-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu-2022-bez-rossii-zloradstvo-vostorg.html

https://www.championat.com/figureskating/news-4646977-zhenskij-turnir-zdorovogo-cheloveka-kanadskaya-zhurnalistka-o-chm-proshedshem-bez-rossiyanok.html

Мы в России не очень хорошо чувствуем проблему западного лицемерия, так Россия никогда не была полноценной колонией Запада. Кроме того, российская лакей-интеллигенция последние десятилетия не жалела никаких усилий, чтобы всячески нахваливать нам мудрость и доброту своих хозяев из Европы и США. Многие по инерции верят пропаганде, считая, будто Запад гуманен и цивилизован.

В Индии не так. Образованных индийцев от лицемерия Запада выворачивает физически. Если мы в России смеялись над нобелевской премией мира, которую норвежские фарисеи выдали американскому президенту, индийцы восприняли награждение Барака Обамы как оскорбление. Вот типичное видео. Оно на английском, но накал эмоций понятен и без перевода.

https://www.youtube.com/watch?v=1Wkvv7zKSAI

Профессор Чарльз Купчан из Вашингтона говорит, что надо сплачиваться, что большая часть мира уже против России, и что Индии тоже пора «слезть с забора», то есть определиться со своей позицией. Индиец (Arnab Goswami) отвечает ему примерно так:

— Профессор, у вас лично и у Америки в целом нет права читать мораль, притворяться защитниками демократии и прав человека. Вы самые худшие злодеи. В 2011 году Барак Обама вмешался в нарождающуюся гражданскую войну в Ливии, используя НАТО и партнёров из Лиги арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы начали вооружённые конфликты в Ираке, в Сирии, в Йемене, в Сомали, в Нигере, вы убивали людей тысячами ударами с беспилотников, вы открыли тюрьму в Гуантанамо, вы сбросили атомные бомбы, убив 200 тысяч человек в Японии…

Дальше идёт перечисление многочисленных преступлений США и союзников: я не буду переводить всю тираду индийца, так как послужной список Запада уж очень обширен, даже если смотреть только по верхам и не залезать в историю глубже Второй мировой войны. Дальше в видео уже другой индиец указывает американцу, что США охотно поддерживает любых каннибалов, если только американцам это выгодно. Общее мнение индийцев: мы не будем помогать США, так как вы мерзавцы, и так как вы не можете заставить нас принять участие в очередном раздутом вами конфликте. У Индии под боком две проблемы, Китай и Пакистан, так что Индии сейчас не до вас.

Вот страны, которые ввели санкции против России, то есть приняли участие в очередной войне США. На карте агрессоры обозначены жёлтым:



https://t.me/china3army/7760

Как видите, это отнюдь не весь мир, но только небольшая его часть. Цитирую Дмитрия Медведева:

https://t.me/medvedev_telegram/17

Соединённые Штаты Америки воспринимают себя вне контекста международного права, они стоят над всеми.

После распада СССР, когда прекратила существовать двухполярная система мира, основанная на противостоянии между НАТО и Варшавским договором, США посчитали себя победителями и единственными бенефициарами кончины Советского Союза. Хотя на самом деле Советский Союз распался не из-за деятельности НАТО, а по внутренним причинам. И поэтому они себя соответствующим образом ведут: они считают, что неподсудны никому, но они вправе всех судить, они вправе принимать решения, они вправе делать всё что угодно. Но это не так.

Взгляните ещё раз на карту: против России выступили только страны самого Запада. Никто из так называемого «третьего мира» не поддержал американцев. Индия — нет. Китай — нет. Индонезия — нет. Африка — нет. Латинская Америка — нет.

Причины я указал выше. Объёмы накопившейся к Западу ненависти огромны. На протяжении последних веков Запад уничтожал и грабил страну за страной, не забывая при этом читать своим жертвам лекции про гуманность и цивилизацию. Теперь ненависть к Западу прорывается наружу. Мир объединяется против США и Европы, так как Запад потерял контроль над информационными потоками, и его привычные методы стали всем ясны. Никто из крупных игроков не хочет играть на стороне Запада, так как знает — Запад стреляет в спину союзникам из «третьего мира», как только понимает, что те становятся достаточно сильны. Сейчас независимым государствам безопаснее не таскать для западных эмиссаров каштаны из огня, а вот прямо с порога плевать им в лицо.

Конкретно Китай, впрочем, не ограничивается нейтралитетом. Так как США давно уже говорят о своих планах по уничтожению Китая и даже предприняли уже ряд шагов в этом направлении, китайцы открыто заняли в конфликте Россия-США пророссийскую позицию. Во-первых, мы нужны Китаю как надёжный союзник, поставщик еды и энергии. США не могут отрезать Китай от поставок из России, так как у нас с Китаем есть сухопутная граница. Во-вторых, китайцы искренне и горячо ненавидят Запад за всё то зло, которое он Китаю причинил.

Официальную риторику Китая вы читаете в крупных СМИ — Китай не только стыдит американцев за агрессию против России, но и требует от них раскрыть информацию по разработкам биологического оружия на Украине.

Кстати, наивные души на днях писали в комментариях, будто американцы разрабатывали на Украине не биологическое оружие, а лекарства. Напомню, что Виктория Нуланд заявила вполне определённо — она боится, как бы данные из лабораторий не попали в руки русских. Откуда бы взялся такой страх, если американцы синтезировали в своих лабораториях лекарство от насморка? Очевидно, американцы разрабатывали не лекарство, а биологическое оружие — иначе реплику заместителя Государственного секретаря США объяснить нельзя.

Так вот, Китай на официальном уровне выступил с осуждением США. Также администрации университетов в провинциях Китая обязывают преподавателей посещать лекции, на которых объясняют текущую ситуацию: НАТО и США агрессивно нападают, Россия защищается.

https://t.me/daokedao/21117

Работают и другие части пропагандистской машины Китая, например, фильмы. Как указывают читатели, фильмы «Блуждающая земля», «Снайпер», «Битва при Чосинском водохранилище» вполне однозначны — русские китайцам друзья, американцы китайцам враги. При этом «Битву при Чосинском водохранилище» посмотрели больше 100 млн человек, фильм занял второе место в мире по размеру кассовых сборов. Таким образом, речь не идёт о какой-то натужной агитации: это полноценный выплеск мягкой силы.

Не отстаёт и Индия. Вот трейлер свежего высокобюджетного фильма о борьбе индийских повстанцев против британских шакалов (так называют англичан сценаристы):

https://www.youtube.com/watch?v=f_vbAtFSEc0

Возможно, вы обратили внимание, что в статье я использовал термин страны «третьего мира» с кавычками. Это было вынужденным шагом — надо было как-то обозначить страны не-Запада, то есть сообщество нормальных стран, которое сейчас сообща выступает против агрессии США. Когда про «третий мир» говорит intelligentsia, неважно в какой стране, она обычно имеет в виду бамбуковые хижины, разбитые грунтовые дороги, рисовые поля и босых чернокожих школьников перед грязной школьной доской.

Однако сейчас, в 2022 году, «третий» мир уже во многом опередил «первый». Вместо завершения поста, вот вам два коротких видео из современного Китая:

https://www.douyin.com/video/7079315797767769357

https://www.douyin.com/video/7055623363972058375

Мало похоже на дикарей в соломенных юбочках, не правда ли? Полагаю, в этом десятилетии нашим западным друзьям и партнёрам предстоит выучить важный урок.