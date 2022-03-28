Армянские программисты бегут от войны в Карабахе в Москву и Санкт-Петербург

Угроза военной эскалации в Нагорном Карабахе вынудила тысячи IT-специалистов из Армении искать убежище в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, из-за повышенного спроса цены на аренду в Москве выросли за сутки на 35%.

Эвакуационные рейсы из Еревана, организованные «Турецкими авиалиниям», ежедневно перевозят в Москву несколько сотен армянских айтишников. Мы поговорили с некоторыми из них о трудностях, с которыми сталкиваются беженцы в российской столице. Чаще всего (43% опрошенных) жалуются на незнание армянского языка сотрудниками московских банков, а ещё 37% столкнулись с дискриминацией при попытке снять жильё.

Несмотря на запрет ведущих риелторских агентств указывать, что жильё сдаётся только славянам, многие хозяева московских квартир оказались не готовы поселить у себя гостей из братской республики. Во всех крупных соцсетях организованы группы взаимопомощи, которые помогают беженцам найти работу в IT-секторе, большинство из них устраивается на работу в «Яндекс.Такси».

– Это было непростое решение. Когда мы поняли, что азербайджанцы с благословения турок могут повторить геноцид столетней давности, мы просто собрали детей в охапку и уехали. У нас было только 5000 драмов. На эти деньги в Москве не особо разгуляешься, но мы как-то вертимся пока, – рассказал 28-летний Java-программист Ананух Тер-Петросян.

– Совсем невозможно стало дышать. Режим Пашиняна довёл ситуацию до войны. Мы этнические азербайджанцы, считаем, что Карабах – часть Азербайджана, незаконно оккупированная Арменией. Это полностью соответствует международному праву. Армянские власти нас за это преследуют, репрессируют. Страшно, когда звонят в дверь, даже если это всего лишь доставка хачапури. Мы просто сбежали, без денег, без связей. Мы не знаем, как дальше жить, – поделился своей историей 44-летний Алим Гадисов.

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