 

Скандал на премии “Оскар”: за что Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока

28.03.2022, 11:00, Разное
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония 94-я церемония вручения наград премии “Оскар”. Одним из победителей стал Уилл Смит, впервые получивший статуэтку в номинации “Лучшая мужская роль” за игру в спортивной драме режиссера Рейнальдо Маркуса Грина “Король Ричард”. Впрочем, в историю премии он войдет как первый человек, который вышел на сцену и ударил ведущего.

Дело было так. Один из ведущих церемонии комик Крис Рок по оскаровской традиции шутил о том, о сем. Сначала по поводу Хавьера Бардема и Пенелопы Крус, которые оба были номинированы и, к слову, не получили признания Академии. А потом, сказав, что “Бардем молится, чтоб выиграл Уилл Смит” (актеры претендовали на премию в одной номинации), отметил ультра-короткую стрижку Джады Пинкетт-Смит. 

Джада, люблю тебя! С нетерпением жду выхода фильма “Солдат Джейн-2”, – сказал комик, намекая на бритую голову супруги Уилла Смита. 

Уилл, недолго думая, встал со своего места (благо номинанты в этот вечер сидели максимально близко к сцене за круглыми столами), подошел к Крису и ударил его кулаком в лицо. После вернулся на свое место и оттуда в грубой форме и громко сказал Року, чтобы тот “не смел произносить имя его жены”. 

Вот это да! Эта ночь станет величайшей в истории ТВ, — сказал после инцидента немного опешивший Крис Рок.

Крис Рок и Уилл Смит

Отметим, что короткая прическа Джады Пинкетт-Смит – совсем не дань моде и эпатажу. Супруга звезды фильма “Люди в черном” ранее рассказывала, что страдает от аутоимунного заболевания (алопеции), которое ведет к потери волос. 

Уилл Смит за свои действия извинился в этот же вечер. Получив премию “Оскар”, актер растрогался, попросил прощения к Криса Рока, но все-таки отметил, что так же, как его герой в картине “Король Ричард” (он сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс) его миссия в жизни – защищать семью. 

К слову, Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита. А на официальной странице Академии появилось сообщение, которое не оставляет сомнений, что инцидент не был запланирован по сценарию, как подумали некоторые зрители. 

Академия не одобряет насилие ни в каком виде любой форме, — говорится в сообщении, – Сегодня мы рады отметить победителей 94-й церемонии вручения премии “Оскар”, которые заслужили признания со стороны коллег и любителей кино всего мира.

Уилл СмитУилл Смит с женой Джадой



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