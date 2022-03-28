Наоми Кэмпбелл показала редкое фото с дочкой по особому поводу

Вчера, когда в некоторых странах мира, в том числе и Великобритании, отмечали День матери, поздравляя не только мам, но и тех, кто еще ждет ребенка. Наоми Кэмпбелл, которая родилась в Стретеме, Южный Лондон, впервые встретила этот день в новом качестве – в прошлом году у супермодели появилась дочь. По такому случаю Наоми поделилась новой фотографией с подросшей малышкой, а также показала свою маму с внучкой на руках и один архивный снимок, на котором будущая звезда подиума запечатлена со своей мамой в детстве.

Первый День Матери! В Великобритании. Величайшее Благословение Богов! – подписала Наоми серию снимков.

Наоми Кэмпбелл с дочкой Мама Наоми Валери Моррис с внучкой

Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь с обложки мартовского номера британского журнала Vogue в середине февраля. Тогда же 51-летняя модель опровергла слухи о том, что усыновила ребенка. Впрочем, многое оставила в тайне: Наоми до сих пор не рассказала, появилась ли дочка на свет благодаря суррогатной матери, а также оставила без ответа вопросы об имени малышки и о ее отце.

Я ее не удочерила, она мой ребенок, – сказала Наоми в интервью, а журналист уточнил, что остальные детали материнства модель приберегла для автобиографии, которую планирует написать.

Кроме того Наоми призналась, что не расстается с ребенком с момента ее рождения, а характер у девочки просто ангельский.

Мне повезло, что малышка любит путешествовать, как и я. Никаких хныканий при взлете или посадке. Она хорошая девочка: спит отлично, редко плачет, очень развита для своего возраста. Она только начала махать руками, это очень весело. Она много смеется. Почти говорит. Думаю, что начнет ходить до того, как научится ползать. У нее уже шесть зубов, — сказала Кэмпбелл в интервью.

Отметим, что Наоми Кэмпбелл последние годы не афиширует свою личную жизнь. Последние известные широкой публике ее отношения были с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Они были вместе 7 лет, но расстались в 2013 году. В 2020 году таблоиды писали, что у модели роман с рэпером Burna Boy, который младше ее на 21 год. Но Наоми тогда не прокомментировала слухи.