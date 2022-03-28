 

Стоимость новых квартир в России увеличилась на 8%: Названы причины

28.03.2022, 10:55, Разное
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Рост цен на первичное жилье объясняется еще и покупательским ажиотажем. В наиболее больших городах новостройки подорожали на 8% за месяц. В марте средняя стоимость квадратного метра в 16
самых крупных городах достигла 129,22 тысячи рублей, передает РИА ФАН.

Глава “ЦИАН.Аналитики” Алексей Попов отметил, что покупатели в первую очередь
разбирают самые дешевые варианты, из-за чего возрастают средние цены активного предложения. Больше всего новостройки подорожали в Челябинске (+20%). В Москве же новое жилье продается по цене 312,4
тысячи рублей за квадратный метр (+1%).

Эксперт
полагает, что в будущем на ценники на новостройки будут влиять динамика
доходов наших соотечественников, а также обстановка на бирже труда. Многие россияне ранее начали активно инвестировать в элитную недвижимость, чтобы
сохранить свои сбережения.

Как писали “Дни.ру”, эксперты ожидают снижения стоимости аренды жилья в столичном регионе. В связи с колебаниями рынка аналитики предостерегают граждан от всплеска мошенничества в сфере купли-продажи и аренды недвижимости. Основной из преступных схем является подделка документов. Эксперты назвали также другие схемы, из-за которых сделка может быть аннулирована.



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