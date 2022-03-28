В мире: Украинские власти приговаривают население к голоду

Глобальный продовольственный кризис, казалось бы, не должен затронуть Украину, ведь именно здесь производится львиная доля зерна на планете. Однако теперь выясняется, что киевские власти приняли целый ряд решений, которые поставили под угрозу и посевную, и даже сохранение имеющегося в стране продовольствия. Без американцев в этом деле тоже не обошлось.

«У нас нет проблемы с дефицитом еды, у нас проблемы с руководством», – говорил президент США Джо Байден в 2020 году. «Что касается дефицита еды – это весьма реально», – вынужден был он признать спустя два года.

Впрочем, не только и не столько у него лично, а у его восточноевропейского протектората под названием Украина. Да и с руководством там действительно беда. «…45% семей [на Украине – прим. ВЗГЛЯД] беспокоятся о том, чтобы найти достаточно еды. Каждый пятый вынужден использовать разные способы преодоления голода, включая уменьшение объема и числа приемов пищи», – такие данные уже озвучили в ООН.

И проводимая на территории Украины специальная военная операция (СВО) – лишь одна из причин. А текущий дефицит еды – лишь тень грядущего. Большую часть проблем Украина, как обычно, создает себе сама.

Министерство считает потери

Как известно, еще с самого начала спецоперации в украинском телевизоре стартовал бесконечный телемарафон. Поток перемог в этом телемарафоне изредка разбавляют действительно важные вещи – такие, как недавний визит заместителя министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. Основные тезисы его выступления таковы.

Посевная на Украине стартовала с 21 марта. На 23 марта засеяно 150 тыс. га яровых (примерно 1%). Удобрения есть, хотя и в дефиците (80%). Такой же показатель по семенам, хуже всего со средствами защиты растений (60%).

Замминистра говорит о риске потери 20-30% посевов и пока не берется прогнозировать урожай. По его мнению, Украине голод не грозит: дескать, Украина экспортировала до 80% урожая – а значит, проблемы будут не у украинцев, а у импортеров украинского продовольствия (до 100 млн человек в странах Ближнего Востока и Африки). Для Украины же потери могут составить 7 млрд долларов экспортной выручки и 20-25 млрд гривен налогов. Правда, это в ценах прошлого года.

В дальнейшем ведущие и чиновник перешли к страшилкам (российские войска уничтожают технику, российские войска будут жечь созревший хлеб и прочие глупости), оставив без внимания ряд важных вопросов.

Топливо

Украина критически зависима от зарубежного топлива. Без импорта одно из двух: либо посевная захлебнется, едва начавшись, либо всё топливо уйдет аграриям, а остальной транспорт остановится.

С начала СВО импорт топлива на Украину из РФ и РБ прекратился. Прежде на период ремонта НПЗ либо перерывов поставок по иным причинам Украина прибегала к морскому импорту. Сегодня невозможен и он: порты блокированы, а в море сама же Украина натыкала морских мин – и ни один вменяемый судовладелец ничего сюда не повезет.

Владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Лёушкин уже рисует безрадостные перспективы. По его словам, в течение последних двух недель аграрии скупали большую часть доступных остатков на нефтебазах. Отметим, что это «дорогое» топливо (сейчас на Украине обнулили акциз на импорт топлива и снизили НДС с 20% до 7%). Не такое дорогое, как в ЕС, но на ценах нового урожая это обязательно скажется.

Остается западная граница, а с ней масса проблем. Во-первых, в Европе тоже дефицит и тоже дорого. Во-вторых, справиться с текущим спросом Украины нереально: не налажены поставки таких объемов к польско-украинской границе, нет достаточного количества вагонных тележек. Можно было бы возить бензовозами, хотя и дорого – но нет такого количества водителей и бензовозов, плюс бюрократические формальности.

Наконец, ситуацию для аграриев осложняют действия российских войск: в последнее время участились удары по объектам хранения ГСМ украинской армии. И тут вполне уместна поговорка «Чем больше выпьет комсомолец (армия), тем меньше выпьет хулиган (аграрии)».

Если решения не будут найдены и быстро, эксперт прогнозирует срыв посевной из-за дефицита топлива. Вернее, дефицит есть и сейчас («…там, где лимит по 20 литров на одно лицо, там выстраиваются вереницы бабушек с канистрами из ближайшего колхоза, до тех пор пока не высушат заправку»), просто спрос еще не такой большой.

Запасы в закромах

Урожаи зерна на Украине в последние годы были рекордными, к этому даже привыкли. Еще 10 лет назад мало кто верил в слова тогдашнего премьер-министра Николая Азарова о том, что Украина доведет валовый сбор до 100 млн тонн. В прошлом году украинские аграрии собрали более 84 млн тонн зерновых, плюс еще 22,6 млн тонн масличных. Проблема в другом – почти ничего из этого не остается внутри страны.

Еще в сентябре 2021 года в Госрезерве заявили о недопустимо низком уровне запасов зерна. Кроме того, оказалось, на складах лежит зерно урожаев 1999–2018 годов, хотя максимально допустимый украинскими нормами срок хранения – всего два года, после чего запасы нужно пускать в реализацию, закупая зерно нового урожая.

«Национальное агентство резерва – постоянный участник коррупционных скандалов», – признаёт одно из украинских интернет-изданий. Добавим, что определение «постоянный» (судя по годам урожая) описывает временной отрезок последних 20-25 лет. Но так углубляться нет нужды.

То, что было озвучено прошлой осенью, это продолжение истории, тянущейся с лета 2020 года. Тогда в Госрезерве обнаружили недостачу 2700 (!) вагонов зерна стоимостью почти один миллиард гривен (в тех ценах).

Но особых последствий история не имела. В Госрезерве сменили руководство, а правительство здраво рассудило: чтобы меньше воровали, нужно давать меньше поводов. А потому средств на обновление фондов Госрезерву в прошлом году не выделяли.

Чиновники обиделись: «Такое положение дел с государственным материальным резервом может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства». И хотя реальной причиной этих сигналов, скорее всего, было стремление восстановить свои неофициальные доходы, они оказались правы: чрезвычайная ситуация возникла, а возможностей для маневра у правительства нет.

Недоедим, но вывезем

В этой ситуации Украине бы сидеть и радоваться хотя бы тому, что с началом СВО морская часть внешней торговли Украины поставлена на длительную паузу: зерно осталось на элеваторах – и по законам военного времени его вполне можно было бы изъять в пользу государства. Пускай даже с компенсацией.

Однако такой вариант в правительстве если и прорабатывают, то непублично. Еще 18 марта министр сельского хозяйства Роман Лещенко заявил, что Украина прорабатывает варианты экспорта зерновых через порты Румынии. Дело тут, конечно, не только в министре. Достаточно посмотреть, кто подал заявки на вывоз зерна по Дунаю в Румынию и уже оттуда на мировой рынок: украинские представительства американских компаний Bunge и Cargill. Также в министерстве рассчитывают «…как минимум один порт открыть, и мы сможем экспортировать до 5 млн тонн в месяц». То есть Украина стоит перед угрозой продовольственного кризиса именно потому, что зерно из страны вывозят американцы.

Правда, министерство всё же снизило прогнозные объемы экспорта на 2021/22 маркетинговый год с 59,2 млн тонн до 44 миллионов. Но тут нужно внимательно смотреть структуру. Скажем, для пшеницы потенциал снизили несущественно (с 22,5 до 18,3 млн тонн), по ячменю всего на 300 тыс. тонн. В основном экономия коснулась кукурузы. Объясняется это не только вполне вероятным давлением на Украину лоббистов Bunge и Cargill, но и тем, что более 80% планируемого экспорта пшеницы и 95% экспорта ячменя к февралю уже успели вывезти.

Для сравнения: в России, где нет дефицита топлива, удобрений и семян, где никто не минирует поля и дороги, временный запрет на экспорт зерновых и сахара ввели еще 14 марта. Украину же, похоже, от тотальной распродажи оставшихся запасов удерживают только неработающие порты.

И никто даже предварительно не пробует прикинуть, сколько миллионов га будет засеяно, сколько зерна и овощей будет собрано и какие запасы Украине необходимы, чтобы дотянуть до урожая 2023 года.

Сейчас не 1933 год, вряд ли кто-то умрет от голода на Украине. Наверняка помогут из-за рубежа, и прежде всего Россия. Но сама Украина делает всё возможное, чтобы этот самый голод устроить. Тот же замминистра больше склонен считать миллиарды долларов и гривен, а не потребности страны в продовольствии.

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