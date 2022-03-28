 

Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских истребителей и 19 дронов

28.03.2022, 10:45, Новости дня
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За минувшие сутки ВКС и ПВО РФ сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», – передает его слова РИА «Новости».

Также были уничтожены 19 украинских дронов, и перехвачено пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.

«В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражено 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники», – сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил генерал.

Ранее МО показало видео работы вертолетов армейской авиации в ходе операции на Украине. Также подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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