Оскар 2022: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной дорожке
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще один претендент в номинации “Лучшая мужская роль” – Бенедикт Камбербэтч – пришел в компании своей жены.
Софи Хантер сегодня в летящем шифоновом платье, а Бенедикт – в черном смокинге.
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