 

Оскар 2022: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер на красной дорожке

28.03.2022, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще один претендент в номинации “Лучшая мужская роль” – Бенедикт Камбербэтч – пришел в компании своей жены.

Софи Хантер сегодня в летящем шифоновом платье, а Бенедикт – в черном смокинге. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / «Закрытый показ» открывается

31.08 / “Единая Россия” усиливает систему охраны лесов

30.11 / Край неодиноких стариков

23.10 / Ответ Минску на мигрантов: Меркель пригрозила Лукашенко новыми санкциями

30.03 / Билл Гейтс предложил «затемнить солнце»

05.08 / Врач Сергей Агапкин назвал три полезных продукта для восстановления суставов

19.11 / «Когда вы стареете, цвет становится вашим другом!» 70-летняя модель о том, как всегда оставаться бодрой и стильной

29.09 / Ученые объяснили причину катастрофического исчезновения насекомых

22.12 / За выступление в новогоднюю ночь гонорар Аллы Пугачевой оценивается в 10 миллионов рублей

14.10 / Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика