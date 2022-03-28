Несколько новых импортозамещающих производств запущены в России
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В Москве и ряде регионов РФ запущены новые импортозамещающие производства.
Так, московская компания «Траяна» выпускает конвейеры, которые установлены на 500 российских предприятиях, полностью из отечественных материалов. Производство планируют расширить. В дальнейшем на заводе смогут выпускать практически любые металлические, пластиковые, резиновые и литьевые детали для станков и даже автомобилей, говорится в Telegram-канале Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В Нижегородской области создан региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО.
Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.
На Заводе бурового оборудования в Оренбургской области открылся новый цех по производству буровых установок, который позволит существенно увеличить объёмы сборки бурстанков. Ранее до 90% бурильного оборудования для добычи ценного минерального сырья завозилось из Европы.
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