Несколько новых импортозамещающих производств запущены в России

В Москве и ряде регионов РФ запущены новые импортозамещающие производства.

Так, московская компания «Траяна» выпускает конвейеры, которые установлены на 500 российских предприятиях, полностью из отечественных материалов. Производство планируют расширить. В дальнейшем на заводе смогут выпускать практически любые металлические, пластиковые, резиновые и литьевые детали для станков и даже автомобилей, говорится в Telegram-канале Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В Нижегородской области создан региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО.

Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.

На Заводе бурового оборудования в Оренбургской области открылся новый цех по производству буровых установок, который позволит существенно увеличить объёмы сборки бурстанков. Ранее до 90% бурильного оборудования для добычи ценного минерального сырья завозилось из Европы.

—