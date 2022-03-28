 

Несколько новых импортозамещающих производств запущены в России

28.03.2022, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве и ряде регионов РФ запущены новые импортозамещающие производства.

Так, московская компания «Траяна» выпускает конвейеры, которые установлены на 500 российских предприятиях, полностью из отечественных материалов. Производство планируют расширить. В дальнейшем на заводе смогут выпускать практически любые металлические, пластиковые, резиновые и литьевые детали для станков и даже автомобилей, говорится в Telegram-канале Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В Нижегородской области создан региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО.

Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.

На Заводе бурового оборудования в Оренбургской области открылся новый цех по производству буровых установок, который позволит существенно увеличить объёмы сборки бурстанков. Ранее до 90% бурильного оборудования для добычи ценного минерального сырья завозилось из Европы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В Бразилии зафиксирован рекорд по числу выявленных больных COVID-19 за сутки

26.01 / Проживающая в Турции украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину

13.07 / На митингах в Хабаровске начались задержания

08.07 / Грузия решила возобновить международное авиасообщение

23.11 / Правительство анонсировало оптимизацию институтов развития

08.07 / «Что имеем — не храним» – эксперты объяснили The Hill, чем аукнется США выход из ВОЗ

03.01 / В Пентагоне назвали факты, которые могут доказывать существование инопланетян

02.07 / Космический грузовик «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

30.07 / Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

12.10 / В ЕС столкнулись с проблемой при попытке ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика