 

Депутат Госдумы от Крыма заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

28.03.2022, 9:24, Новости дня
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что, по его мнению, киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах.

Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс. В ее состав вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма, передает РИА «Новости».

«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», – считает Шеремет.

По его словам, если с кем и вести переговоры, так с Вашингтоном, которому выгодно затягивание конфликта на Украине и превращение ее в выжженную землю.

Ранее стало известно, что делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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