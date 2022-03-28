 

Оскар 2022: Джессика Альба и Кэш Уоррен на вечеринке Vanity Fair

28.03.2022, 8:12, Разное
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Но наше внимание уже частично не там, а на вечеринке Vanity Fair. Еще одна звездная пара на дорожке мероприятия – Джессика Альба и Кэш Уоррен. Несколько месяцев назад таблоиды писали о разладе в звездной семье и утверждали, что не за горами развод, но, как мы видим, супруги все еще вместе и счастливы.

Джессика сегодня сама элегантность в черном платье Carolina Herrera с открытыми плечами и пышной юбкой.



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