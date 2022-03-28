Звезда “Хода королевы” Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей впервые вместе вышли в свет

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Но наше внимание еще во время премии начала отвлекать вечеринка Vanity Fair. На ней сегодня дебютировали уже две новые пары: после Сиенны Миллер и Оли Грина перед фотографами появились Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей.

Молодые люди вместе почти год – впервые папарацци засняли их вместе в мае 2021-го. Где молодой музыкант и звезда сериала “Ход королевы” познакомились, неизвестно – актриса свои отношения не комментирует.