Александров день: приметы и традиции 28 марта

История

Святой мученик Александр Сидский жил в III веке в Сиде. Он

был иереем. При императоре Аврелиане местный правитель Антонин приговорил его к

нечеловеческим пыткам. Александр провинился тем, что открыто исповедовал веру

во Христа. Два юноши-христианина с одинаковым именем Александр стали

добровольными мучениками во времена правления Диоклетиана. При проведении

языческого праздника группа христиан отказалась поклониться идолам. За это их

подвергли публичным истязаниям. Оба Александра и еще несколько христиан,

которые находились в толпе, выступили вперед и во всеуслышание объявили, что

также готовы пострадать за Иисуса. Всех их подвергли мукам и обезглавили.

Что нельзя делать 28 марта

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит

обратить внимание и на запреты, которые предписывает это день. Церковный праздник

памяти святых Александров запрещает мыть голову, чтобы избежать ссор с близкими.

Не стоит также в этот православный праздник устраивать генеральную уборку и

выносить мусор. Запрещается ходить в лес без острой необходимости. Нельзя в

этот церковный праздник делать спонтанные покупки и тратить много денег.

Приметы и традиции

28 марта 2022 года православные отмечают Александров день. В

этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.