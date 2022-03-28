 

Александров день: приметы и традиции 28 марта

28.03.2022, 8:10, Разное
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История

Святой мученик Александр Сидский жил в III веке в Сиде. Он
был иереем. При императоре Аврелиане местный правитель Антонин приговорил его к
нечеловеческим пыткам. Александр провинился тем, что открыто исповедовал веру
во Христа. Два юноши-христианина с одинаковым именем Александр стали
добровольными мучениками во времена правления Диоклетиана. При проведении
языческого праздника группа христиан отказалась поклониться идолам. За это их
подвергли публичным истязаниям. Оба Александра и еще несколько христиан,
которые находились в толпе, выступили вперед и во всеуслышание объявили, что
также готовы пострадать за Иисуса. Всех их подвергли мукам и обезглавили.

Что нельзя делать 28 марта

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обратить внимание и на запреты, которые предписывает это день. Церковный праздник
памяти святых Александров запрещает мыть голову, чтобы избежать ссор с близкими.
Не стоит также в этот православный праздник устраивать генеральную уборку и
выносить мусор. Запрещается ходить в лес без острой необходимости. Нельзя в
этот церковный праздник делать спонтанные покупки и тратить много денег.

Приметы и традиции

28 марта 2022 года православные отмечают Александров день. В
этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.

  • Увидел скворца — весна у крыльца
  • Журавль прилетел — тепло принес
  • Чайка прилетела — скоро лед пойдет
  • На закате солнце яркое — к дождливым дням.


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