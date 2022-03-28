Дети на БТР, митинги в Европе, переговоры в Стамбуле: Главное о спецоперации на Украине к 28 марта

Следующий этап переговоров между Россией и Украиной договорились провести с глазу на глаз. Дату назначили на 29 марта, место – Турция. О том, что встреча состоится в Стамбуле, договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Тем временем против украинского лидера Владимира Зеленского строится заговор во главе с националистами. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев со ссылкой на сведения из Украины. По мнению политика, сценарий переворота может пойти по примеру 2014 года.

В головах простых людей на Украине творится страшное. Украинцы ужасают сообщениями в стиле нацистской Германии. Журналисты призывают “вырезать русских детей”, а врачи отрезать мужские достоинства у солдат. Бывший министр инфраструктуры Украины Омелян превзошел всех. Он заявил, что “хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль”.

Пока украинцы брызжут желчью, российские военнослужащие умеют сохранить человеческое лицо даже в условиях работы. В запорожском Энергодаре дети решили поиграть на российской военной технике. Солдаты любезно разрешили ребятне порезвиться под присмотром.

На Западе люди постепенно начинают понимать, кто им друг, а кто враг. Сразу в нескольких населенных пунктах в Германии состоялись митинги в поддержку спецоперации России на Украине. Кортеж из 400 машин с флагами проехал из Кельна к советскому мемориалу около Бонна. Участники пробега возложили памятные венки к мемориалу советским солдатам. В Брюсселе таке состоялся митинг против русофобии.

Еще одной яркой новостью минувших суток стали перестановки в отдельных регионах Украины. Над зданием городской Рады Геническа в Херсонской области подняли российский флаг и стали выплачивать пенсии в рублях.

Президент России Владимир Путин накануне обратился к бойцам Росгваридии и поздравил их с профессиональным праздником. Он отметил мужество и героизм тех росгвардейцев, которые участвуют в спецоперации на Украине.