 

Крымские татары заявили об угрозах на Украине

28.03.2022, 8:00, Новости дня
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Радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на антироссийские акции, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в РФ экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей», – передает его слова РИА «Новости».

Умеров пояснил, что радикалы требуют от крымских татар выходить на акции против России, которые затем намерены растиражировать украинские и иностранные СМИ.

«Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам», – сказал Умеров. Он призвал соотечественников документировать угрозы меджлиса.

«Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале», – сообщил он.

Напомним, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.

В начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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