Неизвестный астероид чуть не столкнулся с Землей

Астероид обнаружили всего за 11 часов до пролета.

Нашей планете снова фантастически повезло. В пятницу астероид пролетел всего в 8,5 тысячах километрах от нас. Это ближе, чем стационарные спутники, с помощью которых вы смотрите телевизор. Для сравнения: Луна находится на расстоянии 300 тысяч километров.

Этот астероид (его назвали 2022 FD1) вошел в топ-5 малых планет, которые когда-либо «царапали» окрестности Земли. Самый близкий летел 14 ноября 2020 года (383 км) – и он, по идее, мог сбить МКС.

Могли бы мы что-то сделать, как-то предотвратить? Нет. Астероид открыли всего за 11 часов до пролета. За такое время невозможно ни ракетой выстрелить, ни спутник в него направить, чтобы хотя бы отклонить траекторию. Несмотря на то, что астрономы вооружились роботизированными телескопами, которые осматривают небо без участия человека и сами анализируют картинку, астероидов много, а нас мало. И замечать опасные объекты на дальних подступах мы не можем.

Вселенской катастрофы бы не случилось. Его размер – три метра. Хотя скорость – больше 18 километров в секунду. И тут вопрос, на что бы он упал. Если бы на серьезный инфраструктурный объект вроде атомной станции – мало бы не показалось.