 

В Сирии (на у где еще?) прошел концерт в поддержку спецоперации РФ на Украине

28.03.2022, 7:15, Новости дня
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Концерт в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошел в Центре изучения русского языка и культуры «Рассвет» в городе Джебла сирийской провинции Латакия.

На концерте воспитанники центра «Рассвет» исполнили различные песни на русском языке. Так, школьница Майя Асаф исполнила песню «Так хочется жить», а Люжейн Дарвиш – «Это все». Участие в мероприятии, кроме преподавателей и воспитанников центра «Рассвет», приняли политические деятели, бизнесмены, рядовые жители города, передает ТАСС.

Нет войне!

«Я считаю, что русский народ нам как братья. У нас братские отношения. Исходя из этого мы решили поддержать Россию и стоять на стороне РФ в конфликте на Украине», – отметил бизнесмен Хусейн Асад.

По словам председателя отделения правящей в Сирии партии «Баас» в городе Джебла Лукмана Баддура, сирийский народ «полностью за Россию». «Мы понимаем, что сейчас РФ помогает восстановить баланс сил в мире и разрушает империю лжи и зла. Мир возвращается в двухполярное состояние», – сказал Баддур.

После концерта сирийские дети передали написанные ими письма для российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

В прошлый четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.  16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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