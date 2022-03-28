 

Уилл Смит ударил ведущего во время вручения премии «Оскар»

28.03.2022, 7:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий «Оскар», стало известно из трансляции мероприятия, показанного в эфире телеканала ABC.

Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Во время выступления комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу, передает ТАСС.

Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Затем Рок произнес: «Это была величайшая ночь в истории телевидения». После этого церемония продолжилась в обычном порядке.

Позже вышедший на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль Смит начал плакать, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме «Король Ричард» – Ричард Смит, отец теннисисток Серены и Винус Смит. «Но на этой работе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо», – добавил он. «Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», – сказал Смит.

Напомним, в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» вошел короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова под названием «БоксБалет». При этом в феврале мультипликатор Антон Дьяков заявил о сложностях с получением американской визы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Кондуктор выгнал ребенка-инвалида из автобуса в Казани

12.05 / В Украине запустят интерактивную карту преступности

26.12 / В Николаеве в результате столкновения с двумя фурами погибли два человека – полиция

25.08 / Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей

07.11 / С маркировкой пива в РФ захотели провести эксперимент

26.01 / Россия завезла в ОРДЛО комплексы артиллерийской разведки – Минобороны Украины

24.03 / МО: РФ откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

20.11 / Умер личный фотограф Дэвида Боуи Мик Рок

01.08 / В Луганской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Девять человек травмированы

29.06 / На МАКС-2021 решили показать Ил-112В

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика