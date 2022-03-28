Уилл Смит ударил ведущего во время вручения премии «Оскар»

Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий «Оскар», стало известно из трансляции мероприятия, показанного в эфире телеканала ABC.

Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Во время выступления комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу, передает ТАСС.

Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Затем Рок произнес: «Это была величайшая ночь в истории телевидения». После этого церемония продолжилась в обычном порядке.

Позже вышедший на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль Смит начал плакать, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме «Король Ричард» – Ричард Смит, отец теннисисток Серены и Винус Смит. «Но на этой работе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо», – добавил он. «Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», – сказал Смит.

Напомним, в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» вошел короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова под названием «БоксБалет». При этом в феврале мультипликатор Антон Дьяков заявил о сложностях с получением американской визы.

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