Власти Шанхая ограничили движение транспорта из-за коронавируса

Власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в мегаполисе из-за рекордного роста числа бессимптомных больных COVID-19 и расширили локальные локдауны в отдельных районах, говорится в сообщении местной администрации.

Согласно решению администрации Шанхая, до 1 апреля в новом районе Пудун, который расположен к востоку от разделяющей город на две части реки Хуанпу, будет действовать частичный локдаун. В некоторых частях района Пуси, который находится к западу от реки, ограничительные меры продлятся до 5 апреля. Речь идет в основном о приостановке работы общественного транспорта в отдельных районах города, которые власти сочли опасными с точки зрения эпидемической обстановки. Временно также закрываются тоннели, мосты и паромы, позволяющие перебираться через реку Хуанпу. Аэропорты и железнодорожные вокзалы города продолжают работу, передает ТАСС.

Находящиеся в попавших под ограничения районах предприятия и офисы, которые не связаны с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, прекратили свою работу или перешли на дистант. Движение транспорта по городу и работа предприятий были ограничены для проведения нового раунда тестирования населения отдельных районов на ковид.

Последние несколько недель в Шанхае власти города методично закрывали на карантин отдельные жилые комплексы и проводили тестирование населения на COVID-19. Карантин мог длиться от двух дней, до двух недель в зависимости от того, сколько раз у жителей того или иного компаунда брали тесты на COVID-19, а также полученных результатов. Минимум необходимо было пройти два теста, затем местные власти без объяснения причин могли попросить сдать еще два теста, а затем еще два и так далее. Таким образом, время карантина зависело от количества таких кругов тестирования. При выявлении инфицированных жилой комплекс закрывался на карантин на две недели.

Накануне в Шанхае было зарегистрировано рекордное число бессимптомных носителей COVID-19 – свыше 3,4 тыс. человек. Статистику бессимптомных носителей в Китае ведут отдельно от подтвержденных случаев с симптомами. Последнюю неделю в Шанхае ежедневно выявляли от 20 до 50 подтвержденных местных случаев с симптомами. При этом число выявляемых каждый день бессимптомных носителей выросло за неделю с 700 до более чем 3,4 тыс. человек.

Напомним, 19 марта в Китае зафиксировали первые смерти от коронавируса нового типа. 17 марта стало известно, что число пациентов с COVID-19 в больницах Китая за месяц возросло в 12 раз.13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

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