 

Власти Шанхая ограничили движение транспорта из-за коронавируса

28.03.2022, 7:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в мегаполисе из-за рекордного роста числа бессимптомных больных COVID-19 и расширили локальные локдауны в отдельных районах, говорится в сообщении местной администрации.

Согласно решению администрации Шанхая, до 1 апреля в новом районе Пудун, который расположен к востоку от разделяющей город на две части реки Хуанпу, будет действовать частичный локдаун. В некоторых частях района Пуси, который находится к западу от реки, ограничительные меры продлятся до 5 апреля. Речь идет в основном о приостановке работы общественного транспорта в отдельных районах города, которые власти сочли опасными с точки зрения эпидемической обстановки. Временно также закрываются тоннели, мосты и паромы, позволяющие перебираться через реку Хуанпу. Аэропорты и железнодорожные вокзалы города продолжают работу, передает ТАСС.

Находящиеся в попавших под ограничения районах предприятия и офисы, которые не связаны с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, прекратили свою работу или перешли на дистант. Движение транспорта по городу и работа предприятий были ограничены для проведения нового раунда тестирования населения отдельных районов на ковид.

Последние несколько недель в Шанхае власти города методично закрывали на карантин отдельные жилые комплексы и проводили тестирование населения на COVID-19. Карантин мог длиться от двух дней, до двух недель в зависимости от того, сколько раз у жителей того или иного компаунда брали тесты на COVID-19, а также полученных результатов. Минимум необходимо было пройти два теста, затем местные власти без объяснения причин могли попросить сдать еще два теста, а затем еще два и так далее. Таким образом, время карантина зависело от количества таких кругов тестирования. При выявлении инфицированных жилой комплекс закрывался на карантин на две недели.

Накануне в Шанхае было зарегистрировано рекордное число бессимптомных носителей COVID-19 – свыше 3,4 тыс. человек. Статистику бессимптомных носителей в Китае ведут отдельно от подтвержденных случаев с симптомами. Последнюю неделю в Шанхае ежедневно выявляли от 20 до 50 подтвержденных местных случаев с симптомами. При этом число выявляемых каждый день бессимптомных носителей выросло за неделю с 700 до более чем 3,4 тыс. человек.

Напомним, 19 марта в Китае зафиксировали первые смерти от коронавируса нового типа. 17 марта стало известно, что число пациентов с COVID-19 в больницах Китая за месяц возросло в 12 раз.13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Министр торговли США госпитализирован

20.09 / Власти Перми объявили о выплатах пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября

29.07 / В Киеве задержали подозреваемых в организации взрыва у метро “Шулявская”. Они вымогали $500 тыс. за прекращение минирований

26.11 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

05.07 / ВСУ обстреляли поселок в Донбассе из противотанкового ракетного комплекса

21.12 / В оккупированном Крыму завели около 150 дел за уклонение от службы в армии РФ – правозащитники

28.09 / В РФ выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса

01.07 / VOAэкспресс 30 июня 2020

26.11 / Путин до конца года имеет один план – Данилов

12.01 / За сутки в Украине COVID-19 заболели более 7 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика