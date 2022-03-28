 

Сиенна Миллер и Оли Грин впервые вышли в свет как пара

28.03.2022, 6:50, Разное
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Но наше внимание уже частично не там, а на вечеринке Vanity Fair. Еще одна звездная пара, которая официально зажглась в Голливуде, – Сиенна Миллер и Оли Грин. 40-летняя актриса и 25-летний актер дебютировали на главной оскаровской вечеринке Vanity Fair в качестве влюбленной пары. 

Напомним, впервые об их романе заговорили после баскетбольного матча между “Нью-Йорк Никс” и “Мемфис Гриззлис” в начале февраля в Нью-Йорке, куда они сходили на свидание. О новом спутнике актрисы известно немного. К своим 25 годам он успел сняться в сериалах, самые известные из которых “Смелые и красивые” и “Москитный берег”, а также участвовал в показах Burberry в 2018-м и является лицом GAP. Ранее встречался с моделью Адвоа Абоа.

Сиенна же полгода назад встречалась с директором сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвиком, а в до 2020 года – с Лукасом Цвирнером, который был младше ее на 10 лет.



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