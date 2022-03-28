 

Оскар 2022: элегантные Ума Турман и Оливия Колман на красной дорожке

28.03.2022, 6:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще два ярких и элегантных образа в этот раз представили Ума Турман и Оливия Колман. Ума снова доказала, что белый верх и черный низ – беспроигрышная классика, а Оливия по-королевски блистала в серебряном плиссированном платье Dior.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Сколковская епархия впервые провела службу с использованием 5G-технологий

15.09 / Гарик Харламов получил главную роль волка в новом “Ну, погоди!”

03.09 / Мнение: Письмо: “Опасения оправдались”

08.09 / Любовь накануне зла

18.08 / Экстренная посадка в Госдуме

18.08 / Соратница Тихановской о награждении силовиков: Оскорбление всему белорусскому народу

19.03 / Мнение: О реальных основаниях опасаться за здоровье Путина

16.03 / Умаления значений

16.02 / Одна сатана

09.06 / Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика