Оскар 2022: элегантные Ума Турман и Оливия Колман на красной дорожке

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще два ярких и элегантных образа в этот раз представили Ума Турман и Оливия Колман. Ума снова доказала, что белый верх и черный низ – беспроигрышная классика, а Оливия по-королевски блистала в серебряном плиссированном платье Dior.