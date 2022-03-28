 

Заместитель пресс-секретаря Белого дома заразилась коронавирусом

28.03.2022, 5:50, Новости дня
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Сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в воскресенье сдала положительный тест на коронавирус.

«Сегодня днем, вернувшись из поездки в Европу вместе с президентом, я сдала ПЦР-тест. Результат оказался положительным. В последний раз я видела президента вчера на встрече, где соблюдалась социальная дистанция, и контакт с президентом не считается близким», – приводит текст заявления Жан-Пьер ТАСС.

В нем не уточняется, сдавал ли Байден тест на COVID-19 после выявления инфекции у заместителя его пресс-секретаря.

Как подчеркнула Жан-Пьер, ранее она прошла полную вакцинацию, а также сделала бустерную дозу прививки от COVID-19, болезнь у нее протекает в легкой форме. «В соответствии с правилами Белого дома, касающимися коронавируса, я буду работать из дома и планирую вернуться к работе в офисе после завершения пятидневного периода изоляции и получения отрицательного теста», – добавила Жан-Пьер.

В ночь на воскресенье Байден вернулся из европейского турне, в ходе которого он посетил Бельгию и Польшу. В частности, в Брюсселе американский лидер принял участие во внеочередном саммите НАТО, во встрече Группы семи (G7), а также присоединился к саммиту ЕС. В поездке Байдена должна была сопровождать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, однако в минувший вторник у нее был выявлен COVID-19. В связи с этим Псаки пришлось отказаться от участия в турне.

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