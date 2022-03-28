Оскар 2022: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на красной дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. На красной дорожке добавилось немного Испании – прибыли Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Оба сегодня тоже будут на нервах, так как номинированы в главных актерских категориях – за фильмы “Быть Рикардо” и “Параллельные матери” соответственно.

Пенелопа сегодня в черном платье Chanel.