Все победители премии “Оскар” 2022 года

В Лос-Анджелесе в самом разгаре 94-я премия Американской академии кинематографических искусств и наук. Напомним, что по количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.

Церемония вручения проходит в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. А HELLO.RU в прямом эфире следит за объявлением победителей.

Список обновляется

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс (“Белфаст”)

Трой Котсур (“КОДА”)

Джесси Племонс (“Власть пса”)

Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)

Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)

Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)

Джуди Денч («Белфаст»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучший адаптированный сценарий

«Дюна»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

«Незнакомая дочь»

«Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Не смотрите наверх»

«Худший человек на свете»

Лучший документальный фильм

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Лучший фильм на иностранном языке

«Побег» (Дания)

«Рука бога» (Италия)

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

«Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)

«Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

«Побег»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Макбет»

Лучший звук

«Дюна»

«Белфаст»

«Не время умирать»

«Вестсайдская история»

«Власть пса»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Шан-Чи»

«Человек-паук: Нет пути домой»

«Не время умирать»

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Макбет»

«Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

«Дюна»

«Энканто»

«Не смотрите наверх»

«Параллельные матери»

«Власть пса»

Лучшая песня

«Be Alive» («Король Ричард»)

«Dos Oruguitas» («Энканто»)

«Down to Joy» («Белфаст»)

«No Time To Die» («Не время умирать»)

«Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)

Лучший монтаж

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Тик-так, бум!»

«Власть пса»

“Дюна”

Лучший дизайн костюмов

«Дюна»

«Круэлла»

«Сирано»

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»

Лучший грим

«Поездка в Америку 2»

«Дом Гуччи»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фей»

Лучший короткометражный фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Лучший анимационный короткометражный фильм

Boxballet

Robin Robin

The Windshild Wiper

Bestia

Affairs of the Art

Лучший короткометражный документальный фильм