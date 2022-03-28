 

Все победители премии “Оскар” 2022 года

28.03.2022, 5:25, Разное
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В Лос-Анджелесе в самом разгаре 94-я премия Американской академии кинематографических искусств и наук. Напомним, что по количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.

Церемония вручения проходит в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. А HELLO.RU в прямом эфире следит за объявлением победителей.

Список обновляется

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс (“Белфаст”)
  • Трой Котсур (“КОДА”)
  • Джесси Племонс (“Власть пса”)
  • Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)
  • Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Лучшая женская роль второго плана

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
  • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
  • Джуди Денч («Белфаст»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучший адаптированный сценарий

  • «Дюна»
  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Худший человек на свете»

Лучший документальный фильм

  • Ascension
  • Attica
  • Flee
  • Summer of Soul
  • Writing With Fire

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Побег» (Дания)
  • «Рука бога» (Италия)
  • «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
  • «Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»
  • «Побег»

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»

Лучший звук

  • «Дюна»
  • «Белфаст»
  • «Не время умирать»
  • «Вестсайдская история»
  • «Власть пса»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Шан-Чи»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»
  • «Не время умирать»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»
  • «Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

  • «Дюна»
  • «Энканто»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Параллельные матери»
  • «Власть пса»

Лучшая песня

  • «Be Alive» («Король Ричард»)
  • «Dos Oruguitas» («Энканто»)
  • «Down to Joy» («Белфаст»)
  • «No Time To Die» («Не время умирать»)
  • «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)

Лучший монтаж

  • «Не смотрите наверх»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Тик-так, бум!»
  • «Власть пса»

“Дюна”

Лучший дизайн костюмов

  • «Дюна»
  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»

Лучший грим

  • «Поездка в Америку 2»
  • «Дом Гуччи»
  • «Круэлла»
  • «Дюна»
  • «Глаза Тэмми Фей»

Лучший короткометражный фильм

  • Ala Kachuu — Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On My Mind
  • Please Hold

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Boxballet
  • Robin Robin
  • The Windshild Wiper
  • Bestia
  • Affairs of the Art

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Audible
  • «Отведи меня домой»
  • «Королева баскетбола»
  • «Три песни для Беназир»
  • When We Were Bullies


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