Все победители премии “Оскар” 2022 года
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В Лос-Анджелесе в самом разгаре 94-я премия Американской академии кинематографических искусств и наук. Напомним, что по количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.
Церемония вручения проходит в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. А HELLO.RU в прямом эфире следит за объявлением победителей.
Список обновляется
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс (“Белфаст”)
- Трой Котсур (“КОДА”)
- Джесси Племонс (“Власть пса”)
- Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)
- Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)
Лучшая женская роль второго плана
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
- Джуди Денч («Белфаст»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Анжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучший адаптированный сценарий
- «Дюна»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
- «Худший человек на свете»
Лучший документальный фильм
- Ascension
- Attica
- Flee
- Summer of Soul
- Writing With Fire
Лучший фильм на иностранном языке
- «Побег» (Дания)
- «Рука бога» (Италия)
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
- «Побег»
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
Лучший звук
- «Дюна»
- «Белфаст»
- «Не время умирать»
- «Вестсайдская история»
- «Власть пса»
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Шан-Чи»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Не время умирать»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
- «Вестсайдская история»
Лучший саундтрек
- «Дюна»
- «Энканто»
- «Не смотрите наверх»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
Лучшая песня
- «Be Alive» («Король Ричард»)
- «Dos Oruguitas» («Энканто»)
- «Down to Joy» («Белфаст»)
- «No Time To Die» («Не время умирать»)
- «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)
Лучший монтаж
- «Не смотрите наверх»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Тик-так, бум!»
- «Власть пса»
“Дюна”
Лучший дизайн костюмов
- «Дюна»
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
Лучший грим
- «Поездка в Америку 2»
- «Дом Гуччи»
- «Круэлла»
- «Дюна»
- «Глаза Тэмми Фей»
Лучший короткометражный фильм
- Ala Kachuu — Take and Run
- The Dress
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Boxballet
- Robin Robin
- The Windshild Wiper
- Bestia
- Affairs of the Art
Лучший короткометражный документальный фильм
- Audible
- «Отведи меня домой»
- «Королева баскетбола»
- «Три песни для Беназир»
- When We Were Bullies
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