Мегасаммит

Дальнейшая консолидация стран Запада против Кремля. Что было на европейских встречах Евросоюза, НАТО и G7.



Встреча лидеров «Большой семерки» в Брюсселе во время саммита НАТО по вопросу «спецоперации» РФ в Украине, 24 марта 2022 года. Фото: Reuters

Военная «спецоперация» РФ в Украине породила в Европе и мире кризис, какого не знали после Второй мировой войны: военный, политический, гуманитарный, энергетический и, вероятно, продовольственный. В Брюсселе 24 и 25 марта состоялся международный саммит, тоже беспрецедентный. Собрались первые лица всего, как у нас принято называть, «условного Запада»: Европейского союза, НАТО, «Большой семерки» (G7). Главы государств и правительств трех с половиной десятков стран.На нескольких площадках сразу

С утра четверга заседали в штаб-квартире НАТО рядом с брюссельским аэропортом. Кроме лидеров стран — членов блока участвовали бюрократы ЕС, а также главы пока нейтральных Финляндии и Швеции. Там же прошел саммит G7, на котором к коллегам из Америки и Европы (Джо Байдену, Борису Джонсону, Олафу Шольцу, Эмманюэлю Макрону, Марио Драги, Джастину Трюдо) присоединился японский премьер Фумио Кисида.

Дискуссии за закрытыми дверями и в кулуарах, итоговые документы, пресс-конференции и подходы к прессе. Смешения жанров, стирание институциональных границ в едином порыве против Кремля.

К вечеру все переместились на площадь Шумана, в штаб-квартиру ЕС. Там лидеры стран ЕС совещались и целый день пятницы. Впервые в качестве гостя там был президент США.

В саммите НАТО и в заседании Европейского совета дистанционно участвовал Владимир Зеленский. Эмоционально, иногда с упреком и вызовом.

Глава сражающейся Украины стал бесспорным героем в глазах международного сообщества, во всяком случае, того, что олицетворяет Западный мир. В той же среде президент РФ предстает в образе вселенского «плохого парня».

Джо Байден был инициатором мегасаммита. Как он признался на пресс-конференции в НАТО, две недели назад позвонил в Брюссель и предложил генсеку Йенсу Столтенбергу собрать лидеров стран альянса, чтобы подвести итоги месяца кризиса, не ослаблять поддержку Украины и давление на Россию. Визитом в Брюссель главы Белого дома воспользовались председатель Евросовета Шарль Мишель и действующий председатель «семерки» Олаф Шольц.

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Евросовета Шарль Мишель на открытии саммита в Брюсселе, 24 марта 2022 года. Фото: EPA-EFE

На коллективных саммитах обычно не принимают решений, обсуждают проблемы и идеи, нащупывают компромиссы, убеждают колеблющихся, задают политический тон. Решения потом готовят министры, а вырабатывают и принимают специально обученные люди. На этот раз лидеры стран ЕС, просидев в зале заседаний в пятницу почти до полуночи, так и не договорились до общего решения о снижении цен на энергоносители, оставив до мая несколько вариантов для обсуждения.

В итоговых документах всех трех форматов встреч есть общие формулировки, определения, требования. «Спецоперация» РФ в Украине названа «агрессией» и «самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия».

Она, по словам участников, нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения.

НАТО, ЕС и «семерка» осудили военные действия РФ в Украине, призвали Владимира Путина немедленно прекратить их и вывести войска из суверенной страны. Все они осуждают действия РФ на чужой территории, которые причиняют гибель и страдания мирным жителям. Они призывают Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций, проход для гражданских лиц, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие блокадные города Украины.

Все они обещали работать с остальным международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях гуманитарного и международного права, включая военные преступления. Лидеры ЕС и США приветствовали начало международных расследований, в том числе, прокурором Международного уголовного суда (МУС), и продолжающийся сбор доказательств преступлений.

НАТО сосредоточивается на военной стороне кризиса, европейской и глобальной безопасности, ЕС — на соблюдении экономических санкций, проблеме беженцев и энергетике, «семерка» — на глобальных политических и экономических аспектах.

НАТО: Украину поддерживать, безопасность укреплять, но в военные действия не ввязываться

На саммите НАТО, сказал журналистам генсек Столтенберг, лидеры блока договорились оказывать дальнейшую поддержку Украине, продолжать делать все, чтобы РФ понесла беспрецедентные издержки от своей военной операции.

Саммит утвердил создание четырех новых ударных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Они дополняют четыре существующие ударные группы в странах Балтии и Польше. Таким образом, сейчас развернуты восемь многонациональных боевых групп НАТО на линии от Балтийского моря до Черного.

В Европе после многократного сокращения к началу 2000-х годов численность войск США вновь стала расти после 2014 года, а с нынешней (…) [слово, запрещенное российской властью] этот рост и вовсе ускорился. Сейчас на континенте сто тысяч военнослужащих США. Европейские члены НАТО и Канада также наращивают свои силы под прямым командованием НАТО: сейчас это 40 000 военнослужащих, в основном на восточном фланге альянса. Включая пять авианосных групп, от Арктики до Средиземного моря.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с солдатами НАТО на военной базе в Латвии, 8 марта 2022 года. Фото: EPA-EFE

Лидеры стран НАТО договорились перенастроить систему сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу. У НАТО будет значительно больше сил на восточном фланге, находящихся в высокой степени готовности, заявили они. И больше заблаговременно развернутой техники. Решение о деталях будет принято на саммите НАТО в Мадриде в июне вместе с новой стратегической концепцией.

Лидеры НАТО подтвердили политику «открытых дверей». Расширение альянса, прием в него бывших членов «советского блока» они назвали историческим успехом, распространением демократии, свободы и процветания по Европе.

Таким образом, «спецоперация» в Украине не помогла заявленным целям обеспечения безопасности России, которые Кремль поставил в декабрьском ультиматуме членам НАТО.

Военная инфраструктура альянса не только не возвращается к состоянию 1997 года, но и значительно усиливается на восточном фланге даже по сравнению с «послекрымскими» годами. Москва не только не добилась гарантий нерасширения НАТО, а, наоборот, заставила всерьез задуматься о вступлении в блок традиционно нейтральных соседей — Финляндию и Швецию. Действия РФ сплотили НАТО, укрепили трансатлантическую связь между европейскими и североамериканскими членами альянса, а ложь при подготовке к операции (заверяли, что «не нападем») подорвала доверие к российской стороне по любым вопросам международной безопасности.

Лидеры стран НАТО договорились оказывать дальнейшую поддержку Украине. Ее право на самооборону, подчеркнули они, закреплено в Уставе ООН. Натовские страны продолжат предоставлять Киеву оружие, передовые системы ПВО, противотанковые и другие средства, включая беспилотники. На этот раз помимо прочего вооружения они решили предоставить оборудования для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

«Спецоперация» президента Путина в Украине «изменила нашу среду безопасности в долгосрочной перспективе. Это новая реальность. Это новая норма, и НАТО реагирует на нее в долгосрочной перспективе», — пояснил на пресс-конференции генсек Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Фото: Reuters

В то же время альянс подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска. Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон. Страны НАТО «несут ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией», в которую будут вовлечены не только Украина и РФ и которая «была бы гораздо более опасной и разрушительной».

Трагедия беженцев

Никаких новых санкций против РФ Запад не обсуждал. Во-первых, санкционная война, как и классическая, наносит ущерб обеим сторонам, и как бы ни были страны Запада богаты по сравнению с Россией, их выносливость не беспредельна. Во-вторых, в глобализованном мире трудно обеспечить безупречность действия санкций. Появляются «дыры», за которыми трудно уследить. Участники «мегасаммита» сосредоточились на устранении путей обхода санкций.

Особенно острая проблема в связи с военными действиями РФ на территории Украины — это проблема беженцев. Таких масштабов массового исхода Европа не знала со времени Второй мировой войны.

Бегство украинцев от «спецоперации» — это уже крупнейшая гуманитарная катастрофа. Бегут в обе стороны, но поток в Россию представляется ручейком по сравнению с цунами на Запад.

Прежде чем раскачались высокие инстанции, миграционный вызов приняли на себя низовые. Движение в поддержку украинских беженцев организовано на нескольких уровнях: на национальном, региональном и местном (обустройство, бюджетная поддержка семей, которые размещают беженцев у себя дома). Сбор пожертвований организован самыми разными группами (например, я получил в Брюсселе по почте письмо с незаполненной платежкой от НКО «Авиация без границ»). На кассах супермаркета вас спрашивают, не желаете ли пожертвовать Украине, и включают эти деньги в чек (сбором занимаются местные НКО). В каждом городке организованы сборные пункты, куда люди несут одежду, продукты.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на брюссельском саммите, что Украину в западную сторону покинули за четыре недели около трех с половиной млн человек. Половина из них дети. И цифры растут с каждым днем. На этой неделе Евросоюз выделил на цели поддержки беженцев (заложенные в его нормальном бюджете) дополнительно 3,4 миллиарда евро и обещает еще больше. Помощь пойдет государствам ЕС, которые принимают больше беженцев. Союзная директива о временной защите предлагает им быструю помощь и правовой статус. Помимо помощи на границе, приема и гражданской защиты она обеспечивает бенефициарам доступ к образованию, здравоохранению, временному жилью и трудоустройству.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA-EFE

Помощь нужна также жителям Украины, покинувшим свои дома и перемещенным внутри страны. По оценкам, их около шести с половиной миллионов. Проблема в доставке этой помощи в осажденные российскими войсками города.

Байден в Брюсселе объявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить гуманитарную помощь более миллиарда долларов украинцам, пострадавшим от военных действий. Многие украинские беженцы захотят остаться в Европе, поближе к своим домам, считает он. Но Вашингтон также готов принять в США 100 тысяч украинцев, в основном по линии воссоединения семей. Польша, Румыния или Германия не должны нести это бремя каждая в одиночку, сказал он. Это международная ответственность. И США «как один из лидеров международного сообщества обязаны участвовать и делать все возможное, чтобы облегчить страдания и боль невинных женщин и детей».

Что касается помощи украинскому правительству на неотложные нужды, а потом — для восстановления демократической Украины, Евросовет постановил создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров. А также призывает к скорейшему созыву международной конференции для сбора средств в этот фонд.

Как выходить из кризиса энергоресурсов

Соединенные Штаты и ЕС заявили на саммите о снижении зависимости Европы от российских энергоресурсов. Они создали рабочую группу по европейской энергетической безопасности. США обязались предоставить Евросоюзу в этом году дополнительно не менее 15 млрд кубометров СПГ. Потом США и Европа обеспечат стабильный спрос и предложение на дополнительные минимум 50 млрд кубометров американского СПГ до 2030 года. Сразу это не заменит поставок газа из России, но в переходный период должно помочь.

Но лидеры ЕС не смогли договориться о решении кризиса на энергетическом рынке на ближайшую перспективу. Острота обсуждения усугубилась 12-дневной забастовкой дальнобойщиков в Испании из-за стремительного роста цен на топливо. Вечером в пятницу в разгар дискуссии премьер-министр Испании Педро Санчес в сердцах вышел из зала заседаний. В конце концов, члены Евросовета пришли к компромиссу и оставили ряд вопросов нерешенными.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время саммита в Брюсселе. Фото: EPA-EFE

Военные события в Украине подтолкнули цены на энергоносители к рекордно высокому уровню и побудили ЕС пытаться сократить потребление российского газа на две трети в этом году, покупая его в других местах и стимулируя возобновляемые источники энергии. В то время как государства Средиземноморья настаивали на ограничении оптовых цен на газ для защиты бедных домохозяйств, оппоненты заявили, что это повлечет за собой субсидирование производства ископаемого топлива бюджетными деньгами. Лидеры поручили Еврокомиссии срочно оценить, варианты снижения цены на газ и электроэнергию на короткую перспективу. Испания и Португалия получили разрешение на временные меры по сдерживанию цен.

Пиренейский полуостров долго был энергетическим анклавом в ЕС, потому что имел мало трубопроводных соединений с основной территорией союза.

«Сегодня речь идет о повседневных проблемах людей, а именно о счетах за электричество и газ, — сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. — Мы на войне, а на войне нужно принимать чрезвычайные меры».

Ранее 27 государств ЕС договорились о плане совместных закупок газа для сдерживания цен. Еврокомиссия выяснит спрос и предложение газа до следующей зимы, следуя модели, с помощью которой Брюссель закупал вакцины от COVID-19 от имени государств-членов. Не каждое государство в отдельности торгуется, а весь ЕС со своим экономическим весом.

Зависимость Европы от энергоносителей из РФ означает, что пример США, которые ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа, связан для европейцев с большим экономическим риском. Поэтому в пятницу по итогам саммита ЕС решения по этому вопросу принято не было. Германия, Венгрия и Австрия по понятной причине наибольшей зависимости особенно сдержанно отнеслись к варианту введения запрета. Не сложилось также единой позиции ЕС относительно требования РФ расплачиваться за газ рублями.

В частности, Макрон и Драги на своих брифингах назвали это недопустимым, поскольку будет представлять собой нарушение контракта.

Ранее это заявлял Шольц. Но некоторые менее категоричны. Перед странами, зависящими от российских энергоносителей, стоит дилемма: либо согласиться, и это укрепит рубль и ослабит действие введенных ими же санкций, либо отказаться, рискуя энергетическим голодом и социальными последствиями.

На пороге продовольственного кризиса

На Европейском совете и в G7 долго говорили об угрозе мирового продовольственного кризиса. РФ и Украина — крупнейшие экспортеры зерновых, и (…) [«спецоперация»] неизбежно скажется на странах, которые зависят от импорта продовольствия. В основном из третьего мира. Соединенные Штаты, третий по величине производитель пшеницы в мире, и Канада, которая тоже является крупным производителем зерна, обещали изыскать резервы увеличения экспорта. США и ЕС будут использовать свое влияние, чтобы побудить к этому другие страны со значительным аграрным потенциалом. В свою очередь, американцы призвали европейские и все другие страны отменить торговые ограничения на поставки продуктов питания за границу. В общем, Америка и Европа вплотную работают вместе над смягчением продовольственной проблемы.

И о Китае

«Коллективный Запад» обсуждал в Брюсселе роль Китая в сложном уравнении своего конфликта с Россией в связи с Украиной. Лидеры НАТО призвали Пекин воздержаться от поддержки РФ в ее действиях против Украины. Китай не должен оказывать экономическую или военную поддержку российскому вторжению, а, напротив, должен использовать свое влияние на Россию и содействовать немедленному мирному урегулированию. Байден признался журналистам, что в своих недавних разговорах с Си Цзиньпином «не угрожал, но ясно дал понять», что экономическое будущее Китая гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией. Аналогичная мысль была выражена лидерами Евросоюза, хотя главный разговор с пекинским руководством им предстоит 1 апреля на очередном саммите ЕС–КНР.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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