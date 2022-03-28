 

Бойца ММА задержали за избиение и изнасилование в Москве

28.03.2022, 4:27, Новости дня
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Боец смешанных единоборств Максим Новоселов по прозвищу «Безумный Макс» задержан по уголовному делу об избиении и изнасиловании 18-летней девушки на северо-западе Москвы.

По словам представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) задержан уроженец Челябинской области. Им оказался боец ММА Максим Новоселов.

«По данным следствия, ночью 27 марта подозреваемый на улице в Северо-Западном административном округе Москвы подверг 18-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в развлекательном заведении, избиению, после чего совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал», – цитирует ТАСС Иванову.

По предварительным данным подозреваемого доставили в ОВД «Митино». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела.

Новоселов является чемпионом Европы 2007 года по боевому самбо и смешанным единоборствам. По данным из открытых источников, он был дважды судим – в 1993 году по обвинению в убийстве, и в 2012 году за покровительство наркобизнеса.

В конце января российский боец смешанных единоборств Максим Щербаков, известный под псевдонимом Макс Топор, и его наставник Альберт Кармазян подрались после поражения в бою с Максимом Новоселовым. По словам тренера, его подопечный после поединка был на эмоциях и фактически спровоцировал инцидент.

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