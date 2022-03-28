 

Постпред при НАТО: США не стремятся сменить руководство России

28.03.2022, 4:27, Новости дня
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США не стремятся сменить руководство России, сообщила в интервью CNN постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы не преследуем политику смены режима», – объяснила она выступление президента США Джо Байдена, информирует РИА «Новости».

Смит назвала слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. «Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день», – сказала Смит.

«У США нет политики смены режима в России, жирная точка», – подчеркнула она.

В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.

Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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