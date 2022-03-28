Россияне выступили за создание альтернативы международным соревнованиям

Проводить в стране собственные международные соревнования в качестве альтернативы турнирам, на которые не допустили отечественных спортсменов, считают необходимым порядка 24% россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Наиболее распространена такая точка зрения в Северо-Кавказском федеральном округе (30%). О том, что РФ должна бороться за восстановление в правах наших спортсменов, сообщили 15% опрошенных. В два раза чаще такая позиция распространена среди молодых людей 18-24 лет (31%), среди жителей Сибирского федерального округа так считает почти четверть (23%)», – приводит данные опроса ВЦИОМ ТАСС.

Подавляющее большинство россиян (91%) в той или иной степени информированы об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Более половины опрошенных согласны с тем, что российских спортсменов отстранили бы от международных соревнований в любом случае (62%), треть граждан считают, что причиной отстранения стала исключительно военная спецоперация на территории Украины (32%).

Доля тех, кто считает, что РФ должна бороться за восстановление прав спортсменов, составила 15%. При этом, по мнению половины граждан, необходимо реализовывать одновременно оба направления: восстанавливать спортсменов в правах и проводить международные соревнования в РФ (48%).

В минувший четверг министр спорта Олег Матыцин на встрече с представителями федераций по неолимпийским видам спорта заявил, что РФ не позволит требовать от спортсменов осуждения специальной операции на Украине, это совершенно неприемлемо.

Напомним, в прошлый понедельник Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку действиям президента РФ Владимира Путина по проведению специальной операции на Украине.

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