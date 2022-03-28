Мнение: Тайна букв V и Z

Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Дословно: «Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования».

Подключилась и Генпрокуратура, пригрозив, что «будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».

Мне интересно, что так напугало Роскомнадзор и Генпрокуратуру в интервью Зеленского, текста которого они даже не видели?

Может все дело в буквах V и Z? Потому что V и Z – это не только буквы, выведенные на военной технике, участвующей в спецоперации России на Украине. V и Z – это еще и первые буквы имени и фамилии президента Украины Volodymyr Zelenskyy. Может, информация о подлинном смысле букв V и Z – это информация, чуть ли не приравненная к государственной тайне? А тут Volodymyr Zelenskyy дает интервью, и в Роскомнадзоре с Генпрокуратурой вполне могли всполошиться, расценив интверью как покушение на монополию применения букв V и Z. Могли?

Фотография ТАСС отсюда

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