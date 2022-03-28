Оскар 2022: Кирстен Данст и Джесси Племонс на красной дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Мероприятие не могли пропустить Кирстен Данст и Джесси Племонс. Оба претендуют на звание лучшего актера и актрисы второго плана.

На красную дорожку актриса вышла в алом винтажном платье Christian Lacroix.