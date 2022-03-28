Оскар 2022: Кристен Стюарт с невестой Дилан Мейер на красной дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще одна звездная гостья – Кристен Стюарт. Актриса, претендующая на звание лучшей актрисы за роль принцессы Дианы, пришла не одна. Ее группа поддержки – ее невеста, сценаристка Дилан Мейер.

Кристен Стюарт сегодня вернулась к Chanel.