Оскар 2022: Кристен Стюарт с невестой Дилан Мейер на красной дорожке
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я премия церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще одна звездная гостья – Кристен Стюарт. Актриса, претендующая на звание лучшей актрисы за роль принцессы Дианы, пришла не одна. Ее группа поддержки – ее невеста, сценаристка Дилан Мейер.
Кристен Стюарт сегодня вернулась к Chanel.
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