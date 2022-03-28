Мнение: Билл Гейтс уполномочен сообщить

Хренасе… А вот эту новость мне сообщил непосредственно… Майкрософт. Реально! К его браузеру Эдж прикручена лента новостей. Раньше она была у меня на русском языке и, что интересно, состояла почти сплошь из, во-первых, гламурных историй “из жизни российских и иностранных знаменитостей”, типа кто с кем спит, кто что носит и кто с кем, наоборот, перестал спать, ну и какая-то доля медицинских новостей и рекомендаций ЗОЖ.

После начала санкций русская лента “от Майкрософт” исчезла, некоторое время под браузером не было вообще ничего – а потом появилась новая лента, видимо, аутентичная западная – на английском. И вот на английском гламурные новости сократились раз в 5, и оказалось, что на самом-то деле тамошний новостной топ забит политикой! Мировой, европейской и американской! Ну и, понятно, украинскими вестями с фронта. Сейчас открыл – глаз сразу зацепился за заголовок “Еще один российский генерал убит”. Билл Гейтс сообщает! А сама новость такова (в переводе):

“Министерство обороны Украины сообщает, что еще один российский генерал, генерал-лейтенант Яков Резанцев, был убит в результате удара близ южного города Херсон.

Резанцев был командующим 49-й общевойсковой армией России.

По словам западного официального представителя, это уже седьмой генерал, погибший на Украине, а также второй генерал-лейтенант – представитель высшего офицерского состава российского командования, о чьей гибели стало известно.

Считается, что низкий боевой дух среди российских войск вынуждает старших офицеров приближаться к линии фронта.

Украинские СМИ сообщили, что Резанцев был убит на авиабазе Чернобаевка под Херсоном, которую Россия использует в качестве командного пункта и которая несколько раз подвергалась нападениям украинских военных.

Другой генерал-лейтенант, Андрей Мордвичев, как сообщается, был убит в результате украинского удара по той же базе.

Херсон был первым украинским городом, оккупированным российскими войсками, хотя есть сообщения о том, что там ежедневно проходят акции протеста против российской оккупации.

Россия подтвердила гибель только одного генерала, но Киев и западные официальные лица полагают, что таковых с начала войны в боевых действиях потеряно Россией до 7 человек. При этом смерть генерал-майора Магомеда Тушаева из чеченской национальной гвардии оспаривается.

Для таких высокопоставленных российских офицеров необычно находиться так близко к полю боя, и западные официальные лица считают, что они были вынуждены двигаться к линии фронта, чтобы справиться с низким моральным духом российских войск.

Считается, что неожиданно сильное украинское сопротивление, плохая российская техника и большое число погибших среди российских военнослужащих – все это способствует низкому моральному духу.

Считается, что российские войска частично полагаются на открытые системы связи, например мобильные телефоны и аналоговые радиостанции, которые легко перехватить и которые могут выдать местонахождение высокопоставленных офицеров.

Человек из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского сообщил The Wall Street Journal, что в Украине есть группа военной разведки, которая специально нацелена на российский офицерский класс.

В пятницу западный чиновник сообщил, что российский полковник был намеренно сбит и убит своими же людьми в результате масштабных потерь, понесенных его бригадой.

Убийство командира 37-й мотострелковой бригады “дает представление о некоторых проблемах с моральным духом, с которыми сталкиваются российские войска”, – сказал чиновник.

До сих пор Владимир Путин упомянул только о смерти одного генерала, предположительно генерал-майора Андрея Суховецкого, в своей речи вскоре после начала войны.

Россия заявляет, что с начала войны в Украине погиб 1351 солдат, хотя Киев и западные официальные лица утверждают, что это число намного выше”.

Если верить этим сообщениям, потери среди высшего командного состава какие-то беспрецедентные. Разве что вызывает сомнения высказанный тезис про то, “что низкий моральный дух войск вынуждает приближаться к линии фронта”; скорее, дело проще – причина в том, что как таковой “линии фронта” чаще всего вообще нет, есть очаги сопротивления и полупартизанская война, поэтому в любой момент то, что считается “тылом”, может оказаться линией фронта, и наоборот…

Можно, конечно, списать это на военную пропаганду и агитацию. Но, с другой стороны, если это статьи на западном сайте Мелкософта, написанные по-английски и для иностранной аудитории – кого и на что они агитируют?