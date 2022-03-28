 

Мнение: Коротко по Украине. 27.03.2022

28.03.2022, 3:41, Разное
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Коротко по Украине. 27.03.2022

1. Мариуполь.
По сообщением с мест, оборона противника на левом берегу находится в состоянии распада на отдельные очаги сопротивления. Также идут бои уже совсем рядом с «Азовсталью».

2. Угледар—Марьинка.
В Марьинке войска еще утром дошли до господствующего над местностью террикона и вели бои с отошедшим противников. К югу от Марьинки продолжались тяжелые бои за Новомихайловку.

3. Авдеевка—Дзержинск.
Продолжались бои в районе Новобахмутовки. Фронт противника после поражения в боях за Верхнеторецкое прогнулся, но так и не был прорван. В Авдеевке — без изменений.

4. Лисичанск—Северодонецк—Попасная.
Продолжались бои на юге Рубежного и в самой Попасной.

5. Изюм—Барвенково—Славянск.
ВС РФ, перемолов украинский заслон у Каменки, накапливает силы на южном берегу Донца для последующих действий либо в направлении Славянска, либо Барвенково. Есть некоторое продвижение у трассы Изюм—Славянск. У Барвенково ВСУ отчиталась о «взятии Гусаровки», хотя ее ранее никто и не брал — ВС РФ не заявляли, что брали Гусаровку, бои шли к северу от нее к востоку от Барвенково.

6. Харьков.
Без существенных изменений. Стороны обмениваются артиллерийскими ударами, плюс продолжаются удары по ВСУ в районе Чугуева.

7. Чернигов—Сумы.
Чернигов без существенных изменений. Сумы — тоже. ВС РФ взяли под контроль Славутич, где сегодня повесили российский флаг и начали ротировать персонал на ЧАЭС. Противник в свою очередь продолжал нажимать на Тростянец, заявляя либо о боях в городе, либо о контроле над городом к северу от Ахтырки.
8.
Киев.
Под Киевом кардинально ситуация не изменилась. Блокирующие с запада Киев войска пытаются продвигаться на юг, противник контратакует и всячески блокирует продвижение. К востоку от Киева продолжались бои в различных поселках к северо-востоку и востоку от города. Никакого окружения российских войск под Киевом понятное дело нет.
9.
Николаев-Одесса.
Ситуация принципиальных изменений не претерпела. «Наступление ВСУ на Херсон» оказалось ожидаемой реинкарнацией «контрнаступления Кима». Позиционные бои продолжались на границе Херсонской и Николаевской областей.

10. Запорожье.
Если на линии Каменское—Орехов—Гуляйполе ситуация для ВСУ была стабильной, то вот к востоку от Гуляйполе ситуация развивалась интереснее. ВСУ заявили, что отбили у ВС РФ Полтавку и Малиновку, о взятии которых ВС РФ не сообщали. Более того, Полтавка вообще находится к северо-востоку от Гуляйполя, то есть ВСУ намекает, что ВС РФ пытаются осуществить охват группировки ВСУ обороняющей Гуляйполе. Также ВСУ подтверждает, что ВС РФ контролируют ряд поселков к востоку от Гуляйполя. ВС РФ по этому поводу комментариев не давало.

https://t.me/boris_rozhin – продолжение трансляции СВО на Украине

Источник: Colonel Cassad



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