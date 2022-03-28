Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским

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28.03.2022, 3:32, Разное
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Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое они взяли у него сегодня. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования», — говорится в посте регулятора.

Интервью у Зеленского взяли главред «Дождя»* Тихон Дзядко, главред «Медузы»* Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев при участии и поддержке главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Оно длится примерно 1,5 часа.

В общей сложности Роскомнадзор с начала боевых действий в Украине заблокировал несколько десятков СМИ и сайтов. Среди них — «Медиазона»*, «Дождь», «Медуза» и радиостанция «Эхо Москвы». Совет директоров «Эха» принял решение ликвидировать радио и сайт, а также удалить все корпоративные аккаунты соцсетей. Телеканал объявил, что приостановит свою работу, но редакция надеется, «что вернется в эфир». «Медиазона» и «Медуза» продолжают работу.

*внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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