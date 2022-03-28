Тенденции сумок 2022 — стили, в которые стоит инвестировать прямо сейчас, чтобы преобразить свой гардероб

Сумка – это не просто переноска для вещей. Это важный элемент гардероба, который может сделать образ невероятно стильным или же испортить его. Чтобы выглядеть сногсшибательно, нужно выбирать актуальные аксессуары. Зная тенденции 2022 года, вы можете выгодно инвестировать средства в свой стиль.

Бочонок

Сумка-бочонок периодически появляется на модном горизонте, и вот в 2022 году она снова актуальна. Такой аксессуар идеально подойдет деловым леди, так как он отлично гармонирует со строгим деловым костюмом. К тому же, сумка-бочонок, несмотря на компактные размеры, довольно вместительна.

Блестящие сумки

В 90-х было популярно все блестящее. Сейчас данная тенденция снова возвращается. Конечно, блестки пока не вернулись в повседневную жизнь. Но вот для вечеринок каждая девушка просто обязана приобрести миниатюрную сверкающую сумочку, задекорированную стразами или пайетками.

Объемные сумки

В минувшем сезоне большие женские сумки немного сдали позиции, но в 2022 году они снова актуальны. На первое место вновь выходит практичность, поэтому активным дамам такой аксессуар жизненно необходим. В такую сумку поместится все – и зонтик, и книжка, и спортивная форма, и покупки из супермаркета. Причем, несмотря на внушительные параметры, такие сумки вовсе не выглядят громоздкими. Дизайнеры смогли придать им необходимую изящность и женственность.

Полумесяц

Если вы хотите, чтобы все взгляды были прикованы только к вам, обратите внимание на сумки в форме полумесяца – это безусловный хит 2022 года. Дизайн, вдохновленный модой 90-х, отлично подойдет как для деловых мероприятий, так и для ярких вечеринок. Также подобные сумки отлично впишутся в повседневный гардероб (платья-рубашки, джинсы и так далее).

Сумки с цепями

Современные дизайнеры любят украшать изящные женские аксессуары брутальными деталями. Например, цепями. В грядущем сезоне такие сумки будут супер-востребованными. Поскольку сумки с цепями выглядят достаточно броско, их стоит комбинировать с нейтральными вещами без ярких принтов и сложных деталей.

Вязанные сумки

Вещи в стиле “хенд-мейд” стремительно набирают обороты в модном мире. Сначала вязанные платья, потом вязанные купальники, а теперь и вязанные сумки вышли в ТОП мировых трендов. Яркие сумки, связанные спицами или крючком, отлично впишутся в летний гардероб. Они особенно выгодно будут смотреться на фоне летящих белых платьев и сарафанов. Если умеете хорошо вязать, значит, этим летом вам не придется тратиться на сумку. Ведь вы сможете собственноручно изготовить эксклюзивный аксессуар.

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Прямоугольные сумки

Бизнес-леди, студенткам, а также другим дамам, которые любят лаконичные формы, следует обратить внимание на жесткие прямоугольные сумки. Впервые такие сумки появились на модных подиумах в 1995 году, а сегодня они снова на вершине популярности. Они придают образу особый шарм и небольшую нотку строгости, подчеркивают статус и хороший вкус.

Бесформенные сумки

В 2022 году будет наблюдаться настоящий контраст трендов. С одной стороны, дизайнеры предлагают жесткие прямоугольные сумки, а с другой – мягкие бесформенные. Безусловная прелесть этих сумок – адаптивность. Когда вы берете с собой минимальный набор вещей, сумка будет выглядеть изящно. А когда вы наполните ее, она расширится до нужных параметров.

Бежевые сумки

Если вы ищите универсальный вариант, который можно носить “и в пир, и в мир”, отдавайте предпочтение сумкам в бежево-коричневой цветовой гамме. Они подходят под любую одежду и к любому случаю.

Мини-сумочки

Миниатюрные сумочки вот уже несколько сезонов удерживают лидирующие позиции в мире моды. Да, они не совсем практичны и совершенно не вместительны. Телефон, зеркальце и салфетки – максимум, что поместится в такую крошку. Но дело здесь не в практичности, а в эффектном внешнем виде. На вечеринке или на прогулке вы будете чувствовать себя королевой с такой сумкой.