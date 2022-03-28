 

Мнение: Пойди туда, не знаю куда

28.03.2022, 3:23, Разное
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Роскомнадзор предупредил о недопустимости публикации какого-то интервью Зеленского, которое он дал каким-то иноагентам. И вот тут возникает две проблемы.

Первая сугубо формальная. Зеленский – президент Украины, которого признает Россия в качестве легитимного. Это не какой-то Абу Бакр Аль-Багдади или Бен Ладен. Второй момент – технический. Как можно не публиковать то, что ты не знаешь, что его нельзя публиковать? Роскомнадзор предельно неконткретно запретил нечто, не указывая что именно.

«Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Мы не рассказываем сказки, мы в них живём.

Источник: Эль Мюрид



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