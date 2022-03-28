Боррель спрогнозировал отказ Европы от российского газа в течение двух лет

Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из РФ в течение двух лет, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», – указал глава европейской дипломатии в интервью телеканалу «Скай ньюс – Арабия». Весте с тем, по словам Борреля, европейские государства «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его», передает РИА «Новости».

Он также заметил, что Европейский союз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам».

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

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