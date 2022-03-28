 

Боррель спрогнозировал отказ Европы от российского газа в течение двух лет

28.03.2022, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из РФ в течение двух лет, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», – указал глава европейской дипломатии в интервью телеканалу «Скай ньюс – Арабия». Весте с тем, по словам Борреля, европейские государства «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его», передает РИА «Новости».

Он также заметил, что Европейский союз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам».

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

21.10 / Вдова солиста “Хора Турецкого” Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа

25.10 / Умер самый пожилой человек в Британии

12.01 / В РФ ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму

16.07 / В ФРГ наводнения на западе страны связали с изменениями климата

15.11 / ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии

09.02 / Захарова указала на последствия пересмотра Минских соглашений США

18.09 / Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями

13.01 / Общество: Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

17.02 / Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика