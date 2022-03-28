Байден открестился от слов о смене власти в России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, сообщила журналистка Bloomberg Кортни Розен из пресс-пула Белого дома.

В воскресенье Байден посещал церковь в Вашингтоне. Как отмечает журналистка Bloomberg Кортни Розен, когда президент Соединенных Штатов выходил из церкви, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?» «Нет», – приводит ответ главы действующей американской администрации ТАСС.

В минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в РФ или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента РФ выбирают россияне. В Кремле также подчеркнули, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

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