Шольц ответил на вопрос о стремлении НАТО сменить власть в России

НАТО не преследует цель смены власти в России, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, комментируя заявления американского президента Джо Байдена в Польше.

«Это не является целью НАТО или американского президента», – приводит утверждение канцлера ТАСС. «Мы долго говорили [c Байденом] в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», – добавил Шольц.

По словам канцлера ФРГ, целью должно быть «некое соглашение между Россией и Украиной, между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным». Отвечая на вопрос ведущей, допустил ли Байден «опасную ошибку» при выборе формулировки, канцлер сказал: «Нет. Полагаю, он сказал то, что сказал».

Шольц также заявил, что Германия хотела бы распространения демократии в мире, но бороться за свободу в каждой отдельной стране должны ее граждане.

Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России.

В минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в РФ или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента РФ выбирают россияне. В Кремле также подчеркнули, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

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