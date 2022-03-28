 

Пес-скейтер врезался в парня на самокате: Мешает!

28.03.2022, 2:35, Разное
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Пользователь “Тик-Тока” опубликовал в своем аккаунте забавное видео с псом по кличке Барбошка. Французский бульдог, как оказалось, обожает активные прогулки. На видео собака катается на скейте!

Барбос тренируется на специальной площадке. Он бегает, стоя одной ногой на скейте, а второй отталкиваясь от земли. Затем пес запрыгивает и катится, правда, порой врезаясь в других гостей площадки.

Пользователи Сети посмеялись над тем, как собака случайно влетела скейтом в незадачливого подростка на самокате. “Мешает нашему Барбоскину кататься!”, “Быкует на мелких самокатеров”, “ДТП случилось”, “Даже собака кататься умеет, а я нет”, – написали под видео.



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