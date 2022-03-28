Депутаты идут на две буквы

Питерские муниципалы соревнуются, кто шибче выразит государственный «патриотизм».





Депутаты Кронверкского МО демонстрируют государственный «патриотизм». Фото: Татьяна Лиханова / «Новая газета в Петербурге»

Муниципальное образование «Кронверкское» в Санкт-Петербурге выступило с почином обустройства своей «Аллеи героев Z». Аллеей, правда, это можно назвать с большой натяжкой — фотографии просто налепили на 12 стендов для объявлений, разбросанных по территории округа. Один приткнулся у ограды спортивной площадки, другой — при входе в сквер, третий — во дворе, напротив помойки, и его стекло так угваздано, что из-за потеков грязи не разобрать тексты с биографиями героев и описанием их заслуг.

Глава администрации МО «Кронверкское» Николай Мекшун с ходу выдает свою версию постыдного состояния стенда: испакостили те, кто не поддерживают российскую «спецоперацию».

«Мы ведем свою патриотическую работу, чтобы противостоять украинским неофашистам, — пояснил он «Новой». — Своими силами распечатали на цветном принтере портреты героев (выбрали около полусотни с сайта Минобороны, без привязки к региону), разместили. Однако есть люди, которым это не нравится, замазывают стенды краской».

Уточнение корреспондента, что на вандализм это мало похоже — ничего не сломано, не закрашено, больше смахивает на наплевательское отношение, и может, стоило просто взять тряпку и помыть стекло, прежде чем пришпиливать портреты под всю эту грязь, Мекшуна не смущает: «Очень хорошо, мы вам спасибо скажем — сделайте!»

Николай Мекшун сам родился в Киеве. Из Украины семья переехала, когда ему не было и года, но там остаются его родные. Говорит, прежде, до 2014-го, приезжал регулярно к бабушке. На вопрос, что теперь с его близкими, отвечает бодро: «Всё у них хорошо».

— А вы сами сталкивались с проявлениями «неофашизма» в Украине, о котором теперь говорите? — спрашиваем его.

— Да, конечно.

— И в чем это выражалось?

— Ну… В неуважении к русскому языку. Лично по отношению ко мне случаев проявления агрессии не было — я парень крепкий. Но вот вообще, в западной части Украины всегда такое было. Если заговорить не по-украински или по-английски, по-польски — делают вид, что не понимают.

МО «Кронверкское», как и многие другие, объявило сбор гуманитарной помощи. Акция, как говорится в объявлении на страничке МО, финиширует 25 марта. После чего «военврач и ветеран нескольких войн Татьяна Кириевская» со своей командой «отправится в Луганскую область для помощи военным госпиталям и детским интернатам». Сколько и чего удалось собрать, Мекшун ответить не готов — он в отпуске. Но признает, что народ откликается не очень активно: «Молодежь несознательная, да и люди среднего возраста, к сожалению, тоже, — вздыхает Николай Владимирович. — Откликнулись в основном пенсионеры, блокадники наши».

— Оказавшиеся в зоне боевых действий люди страдают по обе стороны. Почему вы решили помогать именно Луганской области?

— А кому еще помогать? Оттуда в Россию идут беженцы по гуманитарным коридорам. Из западной части бегут те, кто имел отношение к неонацизму, почуяли, что придется за это отвечать, — уверен Мекшун.

— То есть почти три миллиона, что вышли из зоны боевых действий в Польшу, — это все неонацисты и их пособники?

— Ими прикрываются как живым щитом, не дают выйти! — горячится чиновник.

— Но как же тогда эти несколько млн оказались в Европе?

— Это вы в офисе у Зеленского спросите.

Питерские муниципалы будто пустились в спринтерский забег — кто скорее и шибче выразит свой «патриотизм». Одни МО на своих сайтах и страничках ВКонтакте разместили георгиевские ленточки, изогнутые в латинскую зю, другие добавили Z и V на свои гербы, а кто-то обогатил ими написание названий округов: получились муниципальный округ «ЧкалоVское», «КронVеркское», «Vведенский».

Те, у которых название не позволяет, сообразили сложить МуниZипальный округ.

И V, и Z сразу. Фото: Татьяна Лиханова / «Новая газета в Петербурге»

Заметно поменялась и тематика публикаций. Вместо опостылевших отписок на жалобы о неубранном мусоре, падающей с фасадов штукатурке или разбитых дорогах наконец-то можно сосредоточиться на перепосте выступлений президента или Марии Захаровой, видеороликов в поддержку российских силовиков. Особой популярностью пользуется тот, где два десятка жителей кучкуются на Марсовом поле и в их сторону бегут омоновцы в черных шлемах с дубинками наперевес. Но не для того, чтобы запихать жителей в автозаки, а чтобы встать с ними в сцепку, под ручки (дубинка служит скрепой), выстроившись буквой Z.

Судя по комментариям, не всем нравится такая смена повестки:

«Это новостная группа или оплот пропаганды? Уважаемые админы, можно новости муниципального образования, а вот это всё мы по первому каналу посмотрим»;

«Вам больше делать нечего? Как посты данной тематики относятся к муниципальному образованию Большая Охта?», «Лучше бы писали о проблемах и их решениях в нашем округе», — негодуют в профильной группе.

«В МО в рамках полномочий и утвержденного финансирования давным-давно всё решено», — отвечает им глава МО Большая Охта Николай Паялин. И упрямо выкладывает новые посты о главном: о третьей годовщине подписанного МО соглашения с министерством молодежи, спорта и туризма «ДНР» «о взаимодействии в сфере патриотического воспитания молодежи» и видеоролик, где бойцы «Азова» якобы натаскивают детей на то, чтобы с оружием в руках вернуть не только Крым, но и Кубань.

«Как вы проверяете подлинность материалов, которые выкладываете в группе? Как можно убедиться, что этот ролик не фейк?» — не выдерживает Полина Г.

«Если Вы конкретно про этот ролик, то его показывали в свое время по телевизору. Уже давно, — отвечает господин Паялин. И добавляет загадочное: — Но есть материалы, подлинность которых проверяется путем прочтения решений муниципального совета или постановлений местной администрации».

Кто-то пытается вернуть его из Украины на землю муниципалитета, настырно повторяя вопрос о кучах лежалого снега, сопровождая его выразительными фото. «Не в моей компетенции», — закрывает тему Паялин.

На страничке МО Горелово тоже с удовольствием переключились на международную повестку. Один из постов отсылает к событиям в Югославии, с напоминанием, что там бомбардировки «шли 78 дней.

В МО Полюстрово публикуют видеоотчет о школьном «патриотическом флешмобе» с участием главы этого образования Андрея Жабрева под заголовком «Дети Полюстрово за Россию!!». Детишек собрали в спортзале, выдали триколоры на палочке и выстроили вместе с учителями буквой Z. Украшенный георгиевской ленточкой Жабрев стоит в центре, улыбается и тоже машет флагом, а затем под запись благодарит школьников «за любовь к нашей родине».

Другие муниципалы сосредоточились на нелюбви к Западу.

«В один прекрасный момент нам с Запада могут повелеть разрешить гей-парады, потом уроки гомосексуального воспитания, а потом и практические занятия по «однополой любви» со сдачей практического экзамена, чтобы к совершеннолетию обладать разными навыками!» — стращает депутат МО Коломяги Петр Киселев. Опрометчиво предполагая, что «многие люди выступают против нашей спецоперации на Украине», хотя, хотя она — «единственный способ обеспечить нашим детям возможность «жить по нравственным правилам, любить друг друга и продолжать свой род, приумножая население нашей великой Страны!»

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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