В США объяснили заинтересованность Байдена в Украине

Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.

Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор, информирует РИА «Новости».

«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», – размышляет Гринвальд.

По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения длительной борьбы с Россией.

На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе.

«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <…> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», – считает журналист.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—