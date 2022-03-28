Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину

Германия выступает против отправки на Украину миротворческого контингента НАТО, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

«Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками, – приводит слова канцлера ТАСС.

«Мы не будем добиваться там бесполетной зоны», – добавил Шольц. Одновременно с этим канцлер заявил, что делает «все, чтобы помочь Украине». По его словам, сейчас «главный инструмент – санкции» со стороны Запада против России.

В минувший четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления Польши о возможной отправке западного миротворческого контингента на Украину чреваты третьей мировой войной. Днем ранее Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину. Глава МИД Сергей Лавров предупредил об угрозе столкновения РФ и НАТО в случае отправки миротворцев альянса на Украину.

Напомним,16 марта лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

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