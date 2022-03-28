 

Ким Чен Ын пообещал развивать мощный ударный потенциал КНДР

28.03.2022, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал, информирует ЦТАК.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал данное заявление в ходе встречи с военными и учеными, которые внесли вклад в «успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Согласно сообщению, Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР «продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений, которые будут поставлены на вооружение Корейской народной армии», передает ТАСС.

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.

Позже власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США.

Это 12-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала года. 20 марта вооруженные силы народной республики провели стрельбы из реактивных систем залпового огня, 16 марта произошел неудачный пуск, предположительно, баллистической ракеты. 27 февраля и 5 марта были испытаны системы межконтинентальных баллистических ракет.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Путин подписал закон о продлении дачной амнистии

18.01 / Нефть подешевела на опасениях вокруг спроса и предложения

23.09 / В компании Microsoft создали мышку из переработанного пластика

14.02 / Мнения: Иран начал побеждать США

20.09 / «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Пензенской области

06.03 / ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами, но верить в это нельзя

04.01 / Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями

19.09 / Киркорова возмутили «оправдания» Баскова после «поста про Белоруссию»

22.03 / Названа дата проведения «Диктанта Победы»

16.02 / В Госдуме начали сбор предложений в закон «О молодежной политике»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика