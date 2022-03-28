Ким Чен Ын пообещал развивать мощный ударный потенциал КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал, информирует ЦТАК.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал данное заявление в ходе встречи с военными и учеными, которые внесли вклад в «успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Согласно сообщению, Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР «продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений, которые будут поставлены на вооружение Корейской народной армии», передает ТАСС.

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.

Позже власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США.

Это 12-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала года. 20 марта вооруженные силы народной республики провели стрельбы из реактивных систем залпового огня, 16 марта произошел неудачный пуск, предположительно, баллистической ракеты. 27 февраля и 5 марта были испытаны системы межконтинентальных баллистических ракет.

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