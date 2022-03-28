Ким Чен Ын пообещал развивать мощный ударный потенциал КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал, информирует ЦТАК.
По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал данное заявление в ходе встречи с военными и учеными, которые внесли вклад в «успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Согласно сообщению, Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР «продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений, которые будут поставлены на вооружение Корейской народной армии», передает ТАСС.
Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.
МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.
Позже власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США.
Это 12-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала года. 20 марта вооруженные силы народной республики провели стрельбы из реактивных систем залпового огня, 16 марта произошел неудачный пуск, предположительно, баллистической ракеты. 27 февраля и 5 марта были испытаны системы межконтинентальных баллистических ракет.
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