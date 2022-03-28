Весенние платья с цветочным принтом для веселого пикника, рок-концерта и других случаев жизни

Что может быть лучше платья с цветочным принтом, чтобы встретить весну. Есть немало стилей такого наряда, и он бесспорно станет идеальный вариантом для любого случая. Далее несколько потрясающих образов, созданных на основе очаровательного платья с цветочным рисунком.

На концерт

Если вы планируете отправиться на рок-концерт или фестиваль, идеальным станет сочетание короткого платья в мелкий цветочек с черной курткой-косухой и черными ботинками на шнуровке в стиле рок или с джинсовой курткой и ковбойскими сапогами. Стильный и удобный наряд как нельзя лучше подходит для того, чтобы наслаждаться приятным вечером.

На обед

Если вам в последний момент предложили встретиться за обедом и вы не знаете, что надеть, то обратите внимание на простое платье с яркими цветами и рукавами в виде фонариков, которые делают наряд оригинальным. Такая модель легко комбинируется с другими предметами одежды, она универсальна и удобна, выручит в любой ситуации. Платье можно надеть с белыми босоножками и дополнить сумкой того же цвета.

На пикник

С приходом весны очень хочется скорее насладиться солнечным днем ​​на природе. В легком удобном платье простого фасона вы будете чувствовать себя очень комфортно, при этом не придется пренебрегать своим стилем. Цветочный принт можно легко комбинировать с кроссовками, шерстяной или джинсовой курткой, а также дополнить плетеной корзиной и шляпой, чтобы образ получился завершенным.

На встречу с друзьями

Для встречи с друзьями, похода в кино или по магазинам идеально подойдет универсальное платье миди с небольшим вырезом. Простую, но в то же время подчеркивающая фигуру модель в зеленых тонах с цветочным принтом можно комбинировать с белыми ботинками на шнурках или замшевыми ботильонами, подходящей сумкой и модными солнцезащитными очками.

Для особого случая

Будь то свадьба, выпускной или крещение, длинное платье в цветочек станет беспроигрышным вариантом. Стоит обратить внимание на модель цвета фуксии, столь модного в этом сезоне. Оно будет отлично сочетаться с эффектной сумкой и золотыми туфлями на высоком каблуке или босоножками. Успех в таком наряде обеспечен.

Для отдыха

Платье с цветочным принтом спасет в любой ситуации, тем более если вы планируете туристический отдых или короткую поездку, в которой потребуется внедорожный образ. Это могут быть короткие или длинные модели с небольшим разрезом или вырезом в области талии. Вы можете носить такое платье с сумкой через плечо и кожаными сандалиями на плоской подошве или комбинировать его с кедами или ковбойскими сапогами, а также солнцезащитными очками и шляпой. Это единственные аксессуары, которые понадобятся, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно в течение дня.