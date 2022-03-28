 

Азербайджан опроверг сообщения о выводе войск из села Фурух в Карабахе

28.03.2022, 0:15, Новости дня
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Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из села Фурух в Нагорном Карабахе.

«С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фурух и окрестных высотах, являющихся неотъемлемой частью нашей страны, не изменились», – приводит ТАСС текст сообщения военного ведомства Азербайджана.

Ранее Минобороны РФ в бюллетене о деятельности российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщало, что после переговоров азербайджанская сторона отвела вооруженные подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе.

В субботу Минобороны РФ информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента РФ на территории Нагорного Карабаха, по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2»; командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации, азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск.

В тот же день Москва призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.

В четверг Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе. Во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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