Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсов

Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Шольц призвал «принимать взвешенное решение» по вопросу эмбарго. По словам канцлера ФРГ, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ под ударом оказались бы «многие рабочие места». Он также напомнил, что не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. «Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», – приводит слова канцлера ТАСС.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом РФ продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение РФ по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у РФ сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением РФ продавать свой газ только за рубли.

—