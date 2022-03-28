 

Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсов

28.03.2022, 0:15, Новости дня
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Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Шольц призвал «принимать взвешенное решение» по вопросу эмбарго. По словам канцлера ФРГ, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ под ударом оказались бы «многие рабочие места». Он также напомнил, что не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. «Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», – приводит слова канцлера ТАСС.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом РФ продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение РФ по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у РФ сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением РФ продавать свой газ только за рубли.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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