 

Мнение: Конармия

27.03.2022, 23:45, Разное
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Сегодня появилось жуткое видео о том, как украинцы обращаются с нашими пленными – вроде бы сами украинцы и выложили. С их стороны это объясняют тем, что творили российские бойцы в пригородах Киева, “пригородах среднего класса” типа Ирпеня – где сейчас одни руины.

Словом, сбываются наихудшие ожидания – на Украине начинается “Конармия”. Книга Бабеля лучше всего показывает кровавое зверство гражданской войны – поэтому ее у нас и не любят, принимая за “русофобию”, тем паче, что написал ее еврей. Клясть Бабеля с уютных диванов сейчас примутся с утроенной силой – но ему все равно… А человеку с хотя бы минимумом воображения следует перечитать Конармию, а потом осознать, что ВОТ ЭТО идет к нам. Причем в еще худшем изводе, поскольку никаких “идеалов” тут нет вообще, ни у одной из сторон.

“…Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь… Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что…

— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад…

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть”.

Источник: Размышления вольного социолога



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